Féminines – Nul frustrant pour le PSG contre l’OL

Hier soir, les Féminines du PSG se déplaçaient à Lyon en D1 Arkema. Les Parisiennes ont cru s’imposer avant de concéder un csc en toute fin de match.

Pour le compte du choc de la quinzième journée de la D1 Arkema, les Féminines du PSG se déplaçaient au Groupama Stadium pour y défier Lyon. Battues à l’aller (0-1), les Parisiennes souhaitaient repartir du Rhône avec les trois points et poursuivre leur belle série d’invincibilité, qui dure depuis la manche aller le 1er octobre dernier. Dans une première mi-temps avec un rytme effréné et des équipes qui se rendent coup pour coup, personne n’arrive à faire trembler les filets. Dès la troisième minute, Katarzyna Kiedrzynek réalise une magnifique parade réflexe sur une tête quasiment à bout portant de Hegerberg. Les Parisiennes vont aussi se procurer des situations, par l’intermédiaire de Grace Geyoro et Sandy Baltimore, sans réussir à tromper la vigilance de l’ancienne gardienne du PSG, Christiane Endler. Le club de la capitale et Lyon rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

A voir aussi : PSG Féminin : Les Parisiennes fixées sur leur sort en UWCL

Une fin cruelle

En seconde période, le PSG va se procurer la première grosse occasion. Après un sprint incroyable côté droit, Tabitha Chawinga tente sa chance mais sa frappe ne trouve pas de cadre. Ce n’est que partie remise pour la Malawite. Lancée en profondeur, l’attaquante prend de vitesse la défense lyonnaise et se retrouve seul dans la surface des Gones. Elle trompe Endler d’une magnifique frappe de l’extérieur du pied droit (0-1, 66e). Les Parisiennes vont ensuite voir Katarzyna Kiedrzynek réaliser une nouvelle magnifique parade sur une tête de Gilles (77e) avant un malheureux coup du sort. Après un petit festival sur le côté droit de la défense du PSG, Cascarino centre à ras de terre dans la surface. En voulant intervenir, Elisa De Almeida dévie le ballon dans son but alors que Katarzyna Kiedrzynek semblait pouvoir récupérer le ballon (1-1, 90+1e). Les Parisiennes concèdent le nul mais pourront s’appuyer sur cette rencontre pour les prochains affrontements contre le leader de la D1 Arkema. Avec ce nul, c’est le statu quo en tête du championnat avec Lyon qui compte toujours dix points d’avance sur le PSG.