Féminines – OL/PSG : Le premier titre de la saison pour les Parisiennes ?

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte l’OL (21h) pour une possibilité de remporter un premier titre cette saison. Au stade de l’Aube à Troyes, les Parisiennes tenteront de ressortir gagnantes du Trophée des championnes. Depuis le titre en 2021, les féminines du PSG n’ont soulevé qu’une Coupe de France en 2022. Ce match pourrait être un retour gagnant ou pourrait confirmer l’assise lyonnaise.

Lyon logiquement favori

Sur les 9 derniers matchs entre les deux équipes, 7 ont été remportés par Lyon. Une statistique qui s’accompagne de défaites importantes comme à Dunkerque lors du Trophée des championnes l’an passé (1-0). Mais aussi Orléans en finale de Coupe de France (2-1) et lors de l’avant dernière journée de championnat au Groupama Stadium (0-1). En plus de ces défaites, l’OL a récupéré l’ancienne parisienne Diani, 17 buts et 7 passes décisives la saison dernière.

Des cadres comme Ashley Lawrence, Kheira Hamraoui et Amanda Ilestedt ont également quitté le navire parisien cet été. En somme, Lyon a complété son effectif cet été, alors que le PSG n’en sort pas du tout renforcé. Si Gérard Prêcheur peut compter sur une bonne partie de son effectif ce soir, il devra faire sans Paulina Dudek et Marie-Antoinette Katoto. Pas de quoi se rassurer avant cette rencontre