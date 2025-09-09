Féminines PSG – Jade Le Guilly victime d’une rupture du ligament croisé

C’est un gros coup dur pour les Féminines du PSG. Blessée contre l’Ajax Amsterdam, Jade Le Guilly souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur droit.

Alors qu’elles ont commencé leur saison 2025-2026 par un nul sur la pelouse du RC Lens (1-1) ce week-end, les Féminines du PSG ont appris une mauvaise nouvelle concernant une de leurs joueuses. Lors du dernier match de préparation à la nouvelle saison contre l’Ajax Amsterdam (6-0) le 30 août dernier, Jade Le Guilly s’est blessée. Quelques jours après cette rencontre, le PSG a communiqué sur la blessure de sa latérale droite.

Possiblement absente toute la saison

Dans son point médical, la section féminine du PSG fait savoir que la titi parisienne a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur droit contre les Néerlandaises. Elle « a été opérée avec succès en fin de semaine dernière. Elle va désormais entamer les soins et sa rééducation avec le staff médical du club », indique le PSG dans son communiqué. L’ensemble de la famille du Paris Saint-Germain tient à apporter son soutien à Jade et lui souhaite le meilleur rétablissement possible, conclut le club de la capitale. Si ce dernier n’a pas donné de durée d’indisponibilité, Jade Le Guilly ne devrait pas jouer lors de cet exercice 2025-2026.