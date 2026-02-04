Féminines PSG – Les trois matchs perdus sur tapis vert confirmés en appel

Sanctionnées par la FFF en raison d’un problème administratif avec sa joueuse Florianne Jourde, les Féminines du PSG ont vu leur sanction être confirmée en appel.

Les Féminines du PSG ne feront pas de bond au classement. Actuellement 5e de l’Arkema Première Ligue, à cinq unités du deuxième, le FC Nantes (2e, 28 pts), les Parisiennes avaient chuté au classement fin décembre en raison de trois matchs perdus sur tapis : Strasbourg / PSG (0-1, 19 octobre), PSG / Le Havre (2-0, 1er novembre) PSG / Fleury (4-0, 8 novembre). La cause ? Un problème de licence avec la joueuse Florianne Jourde, qui ne possédait pas de certificat international de transfert (CIT) délivré par la Fédération internationale (Fifa). De son côté, le PSG avait rappelé avoir agi « en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait » et que la FFF avait validé le transfert en délivrant une licence à l’internationale canadienne. L’équipe de Fleury avait ainsi déposé plainte et le club de la capitale avait été sanctionné par la FFF le 22 décembre dernier.

Le PSG ne compte pas en rester là

Si le PSG avait indiqué dans un communiqué sa décision de faire appel, la sanction a été confirmée. En effet, Le Parisien rapporte que selon des sources proches du club, « les trois défaites sur tapis vert de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain en Première Ligue pour un problème de licence de sa joueuse canadienne Florianne Jourde ont été confirmées en appel. » Mais, le club parisien ne compte pas en rester là et va utiliser toutes les voies de recours, le Comité national olympique et sportif (CNOSF) puis le Tribunal arbitral du sport (TAS), selon la même source. Les Féminines du PSG devront encore se montrer patientes pour espérer avoir le dernier mot dans cette affaire. Après leur défaite face à l’OL Lyonnes dimanche dernier (0-1), elles devront rapidement se ressaisir en championnat lors du derby francilien face au Paris FC ce week-end.