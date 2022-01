La section féminine du PSG a conclu sa première moitié de saison à la deuxième place de la D1 Arkema et en tête de son groupe de Ligue des Champions, avec six victoires en autant de matches et aucun but encaissé. Forcément, à part l’accroc subi face à l’OL dans un contexte plus que particulier, le premier acte de l’exercice des Rouge et Bleu est excellent.

De très bons résultats donc, dont Sakina Karchaoui n’est pas vraiment étrangère. Intenable sur son couloir gauche, la transfuge de l’Olympique Lyonnais réalise des prestations de haute-volée depuis plusieurs semaines. Un état de fait qui lui permet d’être nominée pour la récompense honorifique de meilleure joueuse de D1 Arkema pour le mois de décembre. La parisienne est en concurrence directe avec deux rhodaniennes : Ada Hegerberg et Delphine Cascarino. Pour voter, cela se passe ici. Fin des votes le 7 janvier prochain à midi.