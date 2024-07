Formée au club, Sandy Baltimore a décidé de quitter les Féminines du PSG et va vivre sa première expérience à l’étranger, à Chelsea.

Une page se tourne dans la carrière de Sandy Baltimore. Formée au PSG et après neuf saisons chez les Rouge & Bleu, l’internationale française (21 sélections) était en fin de contrat avec les Féminines du PSG et a signé un bail jusqu’en juin 2028 avec Chelsea. Chez les quintuple championnes d’Angleterre, la gauchère de 24 ans portera le numéro 11.

Sandy Baltimore signe à Chelsea jusqu’en 2028

Dans sa nouvelle formation, Sandy Baltimore – qui est actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques 2024 avec l’équipe de France – retrouvera deux anciennes Parisiennes, Ève Périsset et Ashley Lawrence. Après sa signature chez les Blues, l’ex-attaquante parisienne s’est exprimée via le site officiel de Chelsea : « Je suis très heureuse de rejoindre Chelsea. C’est une sensation incroyable. J’ai toujours voulu jouer pour Chelsea et maintenant, regardez, c’est arrivé ! » De son côté, le directeur général de Chelsea, Paul Green, a partagé sa joie après la signature de la Titi : « Nous sommes ravis de faire venir Sandy à Chelsea (…) Elle a acquis une grande expérience en France, notamment en Ligue des champions féminine de l’UEFA, et apportera plus de concurrence à l’équipe. » Au PSG, Sandy Baltimore aura remporté un titre de champion de France et trois Coupes de France.