Féminines – Sandy Baltimore va quitter le PSG pour Chelsea

Les Féminines du PSG vont voir leur effectif chambouler cet été. Formé chez les Rouge & Bleu, Sandy Baltimore, en fin de contrat le 30 juin, va rejoindre Chelsea.

La section féminine du PSG a réalisé une bonne saison 2023-2024. Demi-finalistes de l’UEFA Women’s Champions League, finalistes de la D1 Arkema et victorieuses de la Coupe de France, les Féminines du PSG devraient voir leur effectif beaucoup bougé cet été. Arrivé en cours de saison sur le banc parisien en remplacement de son père, Jocelyn Prêcheur ne prolongera pas l’aventure, lui qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Meilleure buteuse et passeuse du championnat de France, Tabitha Chawinga était prêtée par le club chinois de Wuhan. Elle non plus ne restera pas au PSG, prenant très certainement la direction de Lyon.

Elle était au PSG depuis 2015

Un départ qui va fortement impacter le secteur offensif des Féminines du PSG, elle qui avait marqué 33 buts en 36 matches toutes compétitions confondues. Mais la Malawite ne sera pas le seul départ important lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations du Parisien, Sandy Baltimore devrait rejoindre Chelsea, elle qui arrive en fin de contrat le 30 juin avec son club formateur. Alors qu’elle était en discussions pour une prolongation de contrat, elle a été agacée par la lenteur des tractations. La future ex-numéro 21 du PSG a donc décidé de stopper les discussions et se pencher sur une autre option pour la suite de sa carrière. Le quotidien francilien indique que Sandy Baltimore a été séduite par le discours de la nouvelle coach Sonia Bompastor. « Elle était à Londres cette semaine pour passer visite médicale et va s’engager au sein du club anglais pour sa toute première expérience à l’étranger », conclut Le Parisien.