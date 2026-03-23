Féminines – Un PSG renversant s’impose à Montpellier

Opposées à Montpellier en Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG se sont imposées sur le gong au terme d’une fin de match renversante (3-2).

Les Féminines du PSG retrouvaient l’Arkema Première Ligue ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier, dans le cadre de la 18e journée de championnat. Quelques jours après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France féminine, Paulo César avait décidé d’aligner une équipe type pour cette rencontre au stade de la Mosson, dont le coup d’envoi a été reporté de 30 minutes en raison des fortes intempéries dans l’Hérault.

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Les Parisiennes renversent le match dans le temps additionnel

Pas de quoi perturber les vice-championnes de France. Ces derniers temps, les Rouge & Bleu peuvent compter sur la bonne forme de Romée Leuchter. Meilleure buteuse du championnat et élue meilleure joueuse de février, l’attaquante néerlandaise a surfé sur sa dynamique actuelle en profitant des largesses défensives montpelliéraines pour ouvrir le score (1-0, 24e) et inscrire son 15e but en Arkema Première Ligue. Cependant, les Parisiennes n’ont pas tenu ce score jusqu’à la pause, avec une égalisation d’Ashley Clark (1-1, 42e). Elles pensaient même stopper leur série de victoires en championnat après avoir vu Justine Rouquet inscrire un magnifique but, d’un lob de 40 mètres, dans les dix dernières minutes (1-2, 81e).

Les joueuses de Paulo César pouvaient regretter leurs nombreuses occasions gâchées, avec trois montants touchés. Mais les Parisiennes se sont accrochées et sont parvenues à renverser la rencontre dans le temps additionnel. D’abord, Rasheedat Ajibade a égalisé en reprenant une frappe de Florianne Jourde repoussée par la transversale (2-2, 90e+3). Puis, la lanterne rouge du championnat a une nouvelle fois craqué à l’ultime minute du match sur un but de Sakina Karchaoui (3-2, 90e+5). Un succès sur le gong qui permet aux Féminines du PSG d’enchaîner une nouvelle victoire en championnat (4e, 35 pts) et d’être à seulement un point du FC Nantes (2e, 36 pts), leur prochain adversaire le 28 mars.

Le XI du PSG : Earps – De Almeida, Samoura, Dudek, Fatier (Morissaint, 75e) – Yaya, Karchaoui (c), Echegini – Kanjinga, Leuchter (Ajibade, 62e), Elimbi-Gilbert

QUEL CHEF-D’ŒUVRE DE JUSTINE ROUQUET QUI MARQUE DU MILIEU DE TERRAIN 🤯 🤯



Montpellier prend l’avantage face au PSG !



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Classement Arkema Première Ligue