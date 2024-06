Féminines – Vers une fin d’aventure entre Jocelyn Prêcheur et le PSG

En fin de contrat le 30 juin prochain, le coach des Féminines du PSG, Jocelyn Prêcheur, ne devrait pas prolonger son bail. Le club parisien est déjà à la recherche de son successeur.

Après une saison marquée par une victoire en Coupe de France, une demi-finale de Ligue des champions et une finale perdue en D1 Arkema, les Féminines du PSG voulaient partir sur de la stabilité en prolongeant le contrat de Jocelyn Prêcheur, dont le bail prenait fin le 30 juin prochain. Des discussions étaient même en cours depuis quelques mois pour prolonger l’aventure ensemble. Mais comme le rapporte le journaliste de France Bleu Paris, Bruno Salomon, l’histoire commune prendra fin dans quelques jours. « Selon plusieurs sources concordantes, c’est désormais acté, le PSG et l’entraîneur de 42 ans arrêtent leur collaboration. Les négociations débutées il y a deux mois ont été stoppées et chacun va prendre des routes différentes. »

Le PSG travaille déjà pour trouver le successeur de Jocelyn Prêcheur

Et pour ne pas prendre de retard dans la préparation de la prochaine saison, la direction parisienne est déjà à la recherche de son futur entraîneur et a pris contact avec trois coaches, dont les noms n’ont pas filtré. « Tous ont un profil avec un vécu dans le football féminin. Toujours selon un proche du dossier, afin de garder une certaine continuité et pour rassurer le vestiaire, le nouvel entraîneur devrait être annoncé dans les jours à venir », précise France Bleu Paris. De son côté, Jocelyn Prêcheur pourrait rejoindre la galaxie des clubs de Michele Kang, propriétaire de l’OL féminin, ou bien le club anglais des London City Lionesses.