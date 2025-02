Féminines – Victorieux du Mans, le PSG file en demi-finales de Coupe de France

Opposées au Mans en quarts de finale de Coupe de France, les Féminines du PSG se sont largement imposées (4-0) et filent au tour suivant.

Tout comme leurs homologues masculins plus tôt dans la semaine, les Féminines du PSG étaient opposées ce vendredi soir au Mans dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Face au club de division 2, les joueuses de Fabrice Abriel n’ont laissé aucun suspense avec un large succès (4-0) pour se hisser en demi-finales de la compétition.

Le LOSC ou l’ASSE au prochain tour

Pour cette rencontre, le coach parisien a décidé d’aligner une équipe compétitive dès le coup d’envoi. Et les Parisiennes ont rapidement pris les devants en menant de deux buts au quart d’heure de jeu grâce à des réalisations de Jennifer Echegini (0-1, 3e) et Korbin Albert (0-2, 13e). Pas mis en danger, les Rouge & Bleu ont continué sur leur lancée lors du second acte. Grace Geyoro a inscrit le troisième but de son équipe (0-3, 54e) puis Romée Leuchter (0-4, 75e) d’une frappe puissante de 30 mètres a parachevé le succès des Féminines du PSG (0-4). Tenantes du titre, les Parisiennes filent donc en demi-finales de Coupe de France où une voie royale s’offre à elles depuis l’élimination de l’Olympique Lyonnais en 16es de finale de la compétition. Pour rappel, le PSG connaît déjà ses futurs adversaires pour la demi-finale de Coupe de France. Il s’agira du vainqueur du match LOSC / AS Saint-Etienne. Pour leur prochain match, les Rouge & Bleu affronteront Montpellier le 15 février en Arkema Première Ligue.