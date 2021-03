Ferdinand verrait bien Mbappé à Liverpool

Kylian Mbappé a été l’un des protagonistes de la qualification du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions avec quatre buts dans la double confrontation face au FC Barcelone (5-2). Mais quand on parle de Kylian Mbappé, on parle aussi de son avenir. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le numéro 7 parisien est actuellement en pleine réflexion même si son président – Nasser al-Khelaïfi – est confiant quand à son avenir parisien. De son côté, Rio Ferdinand estime que Kylian Mbappé ne ferait pas tâche à Liverpool. “Je pense qu’ils pourraient (le faire signer) oui. Je pense que quelqu’un comme Mbappé regarde la façon dont Liverpool joue et le manager, lance l’ancien défenseur de Manchester United sur BT Sport dans des propos relayés par Foot Mercato. Vous regardez le manager, les joueurs de qualité qu’ils ont. Mais le manager, est-ce que c’est un manager pour lequel je veux jouer ? Klopp l’est toujours, oui.”

Une autre action de Kylian Mbappé a beaucoup fait parler ces dernières heures. En effet, l’attaquant (22 ans) a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux en compagnie de Lionel Messi sur la pelouse du Parc. Une publication qui n’a pas tardé à faire parler, sachant que le PSG est associé à Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat dans trois mois avec le Barça. Mais il s’agit juste de l’admiration et de la joie de pouvoir évoluer face à ces grands joueurs, chose dont il rêvait quand il était enfant.