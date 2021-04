La Ligue 1 est plus passionnante que jamais en cette saison 2020-2021. Quatre équipes se tiennent en quatre points et peuvent prétendre au titre. Grâce à son beau succès face à Lyon (2-4) avant la trêve internationale, le PSG a récupéré la première place grâce à une meilleure différence de buts par rapport à Lille (+46 contre +31), son futur adversaire demain après-midi (17 heures, Canal Plus). Pour Luis Fernandez, malgré sa très belle performance au Groupama Stadium, le PSG n’en a pas fini avec son inconstance.

“Les non-matches contre Barcelone (1-1, 8es de finale retour de C1) et et Nantes (1-2) ne sont pas si loin. Pour moi, Paris n’a pas encore retrouvé, sur la distance, l’engagement et le sérieux qu’il y avait dans l’équipe pendant le “Final 8” de C1, en août. Cette volonté d’attaquer et de récupérer le ballon ensemble. Le PSG doit retrouver ce niveau, ce n’est pas technique, évidemment, c’est dans l’attitude, commente Fernandez dans l’Equipe. La première heure contre Lyon a été top, mais Navas a fait un arrêt pour empêcher Lyon de revenir à 3-1, non ? Et contre Barcelone, cela aurait pu vite tourner dans le mauvais sens, aussi, non ? Paris ne doit pas laisser respirer un seul adversaire en L1, c’est comme ça, c’est son standing. L’ambiance est bonne, ça se voit, mais est-ce que ce que demande Pochettino a déjà été intégré par le groupe en si peu de temps ? Il y a eu trop d’oublis cette saison, trop de manques pour être pleinement rassurés. Je ne connais pas leur niveau de vigilance et de concentration. Et si le PSG manque à nouveau de considération ou de respect à un adversaire, comme face à Nantes, il y aura toujours un risque.”