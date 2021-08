C’est la bombe de ces derniers jours, celle qui a fait trembler toute la planète football : Lionel Messi serait sur le point de rejoindre le PSG. Depuis l’annonce de sa non-prolongation avec son club de toujours, le FC Barcelone, la Pulga semble, en effet, se diriger inexorablement vers le club de la capitale. Une probable arrivée qui fait forcément saliver, mais qui pose également quelques questions d’ordre tactique.

C’est notamment le cas de Luis Fernandez qui s’interroge quelque peu sur la viabilité en C1 d’un trio de choc Mbappé – Neymar – Messi. Si en Ligue 1 cela ne posera pas vraiment de problème aux yeux de l’ancien capitaine et technicien rouge et bleu, la donne risque, selon lui, d’être toute autre en Ligue des Champions.

“En ayant vu le Barça de cette année, tu te rends bien compte que tu ne peux pas lui demander des efforts ou de presser. Ce n’est plus le Messi qu’on a connu. Ce n’est plus ce garçon avec ses courses, ses appels, ses percutions… Demain, si tu alignes Mbappé, Neymar, Messi, je pense qu’en Ligue 1 cela peut le faire assez tranquillement. Maintenant, quand tu rentres en Ligue des Champions, c’est différent. Quand tu vois ce qu’a pu proposer Chelsea la saison dernière au niveau de l’engagement et de l’intensité, il faut jouer ce genre d’équipes. Après, c’est un choix d’animation. Tu peux mettre les trois en Ligue des Champions, mais il faudra un milieu de terrain et une défense très solides et que ce soit équilibré. Une fois que tu as cela et que tu peux leur transmettre le ballon, ces trois-là savent te faire la différence, il n’y a pas d’inquiétude à ce niveau”, a exposé Luis Fernandez sur les ondes de RMC.