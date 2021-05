Fernandez “ne veut pas entendre dire que Neymar est responsable”

Un bouc émissaire est un individu choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute. Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, Luis Fernandez refuse qu’on fasse de Neymar le coupable de l’élimination du PSG en demi-finale de l’UEFA Champions League.

“Je ne veux pas entendre dire que Neymar est responsable. Je comprends qu’on puisse être déçu par l’élimination. Mais Paris, c’est une équipe, un collectif. En première mi-temps, je l’ai vu presser, se déplacer, demander le ballon, afficher son envie d’être au cœur du jeu. Il a peut-être raté des passes, un tir, n’a pas eu de réussite dans le dernier geste, la dernière frappe, mais il a été disponible dans le jeu et dans l’esprit. Je ne veux pas entendre dire qu’il a joué les touristes”, commente Luis Fernandez dans Le Parisien. “L’absence de Mbappé déterminante ? Kylian, c’est ton arme principale, il fait partie de tes forces, en matière d’efficacité, c’est le numéro de l’équipe, il surfe sur une vague exceptionnelle. C’est comme si on enlevait De Bruyne ou Mahrez, voire peut-être même les deux à Guardiola. C’est ton atout majeur et quand il n’est pas là, ça a forcément une incidence sur ton équipe mais aussi sur ton adversaire. Mbappé, c’est un joueur qui fait peur, que l’adversaire craint. Son absence a été préjudiciable.”