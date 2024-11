Ferraci : « Un derby parisien en Ligue 1 ? Cela fera du bien au PSG »

Le Paris FC est sur le point d’entrée dans une nouvelle dimension avec son rachat par la famille Arnault (groupe LVMH) ainsi qu’à Red Bull. Son actuel président, Pierre Ferracci voit d’un bon oeil un futur derby parisien contre le PSG.

Depuis de très nombreuses années, le PSG est le seul club à représenter Paris en Ligue 1. Le Paris FC s’est plusieurs fois rapproché d’une montée dans l’élite du championnat de France, mais en vain. Mais avec le futur rachat du club par la famille Arnault (groupe LVMH) ainsi qu’à Red Bull, il pourrait très rapidement devenir le deuxième club de Paris en Ligue 1. Présent sur le plateau de l’Equipe du soir cette semaine, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a évoqué l’éventualité d’un futur derby parisien en Ligue 1. Et le dirigeant n’a pas caché que pour lui, cela pourrait faire du bien au PSG.

« Il faut être en Ligue 1 pour exister »

« Oui, c’est parfaitement viable, bien sûr. Je pense d’abord qu’il y aura un appel d’air dès qu’on sera en Ligue 1. Le problème de Paris, c’est que quand vous êtes en National, vous n’existez pas. Ni le Paris FC, ni le Red Star, ni Créteil. Quand vous êtes en Ligue 2, vous commencez à montrer la tête. Il faut être en Ligue 1 pour exister. Pas seulement parce que le PSG écrase tout depuis 40 ans, avec une puissance de feu qui est considérable, et encore plus depuis que le Qatar est là, mais parce qu’il y a tous les autres spectacles et tous les autres sports qui font que Paris attire. Mais je crois qu’il y a un espace pour deux clubs à l’identité différente, à la culture différente, lance Ferracci dans l’émission. Bien sûr, tout le monde a compris que le derby était intéressant pour tout le monde et je pense que Nasser l’a compris également. Cela fera du bien au PSG. Pour l’instant, on n’en est pas là. Pour l’instant, notre quotidien c’est Rodez, Martigues, Lorient, Dunkerque… Mais à terme, c’est l’ambition qu’on peut avoir.«

« Jouer au Parc des Princes ? Une hypothèse qu’il ne faut pas totalement rejeter »

Dans cette interview, il a également évoqué la possibilité de partager le Parc des Princes avec le PSG. « La jauge idéale pour un club qui s’installe durablement en Ligue 1, qui joue plutôt la première partie de tableau et qui joue assez régulièrement l’Europe, c’est plutôt le niveau du stade de la Juve en Italie, donc 41 000 ou 42 000 places. Donc, c’est vrai que le Parc des Princes, on n’en est pas loin, si c’est ce que vous voulez me faire dire. Puis, par des temps de pénurie où on ne multiplie pas les équipements publics, je veux dire que c’est une hypothèse qu’il ne faut pas totalement rejeter.«