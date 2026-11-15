Ferran Torres a emmené ses difficultés au PSG en sélection nationale

Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG, Ferran Torres est dans le dur depuis plusieurs semaines. C’est également le cas avec la sélection espagnole.

Recruté cet été en provenance du FC Barcelone pour un peu moins de 50 millions d’euros, Ferran Torres avait réalisé des débuts tonitruants, lui qui avait inscrit sept buts en six matches et étant élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre. Mais depuis le retour de la première trêve internationale, l’attaquant n’y arrive plus, lui qui n’a pas marqué lors de ses huit derniers matches avec le club de la capitale. S’il se procure des occasions, il pèche dans la finition. Un mal qu’il ne ronge pas uniquement au PSG. C’est également le cas en sélection nationale. Contre la Tchéquie jeudi, il y aurait à dire au vu de sa performance ratée, faite d’approximations et d’une sortie logique à la 66e minute. Sa maladresse contre Troyes en Ligue 1 (1-0), juste avant cette trêve, avait confirmé la mauvaise passe qu’il traversait au PSG, avec qui il reste sur huit matches sans marquer. En ajoutant ses deux derniers disputés en sélection, Torres en est maintenant à dix, souligne L’Equipe.

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Il n’est pas le numéro 9 titulaire en Espagne

Si le numéro 9 du PSG n’est pas dans la forme de sa vie, mais les suiveurs de l’Espagne n’en font pas une affaire. Si son statut a changé depuis le 19 juillet dernier, cela n’en fait pas une icône absolue comme Andrés Iniesta en son temps, nuance le quotidien sportif. Malgré des statistiques flatteuses (25 buts en 67 sélections), Torres n’est pas un titulaire aux yeux de De la Fuente. Son avant-centre habituel s’appelle Mikel Oyarzabal, assure L’Equipe. Sauf surprise, Torres se verra relégué sur le banc contre l’Angleterre ce dimanche soir avec le retour du joueur de la Real Sociedad, qui était absent lors du match contre la Tchéquie. Un simple retour à la normale, conclut le quotidien sportif.





























