Ferran Torres déjà comme chez lui au sein du PSG

Recruté cet été pour renforcer l’attaque du PSG, Ferran Torres performe déjà avec cinq buts en quatre matches. Il s’est très vite acclimaté à son nouvel environnement.

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG a décidé de miser sur Ferran Torres pour venir étoffer son attaque. L’ancien du FC Barcelone, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne cet été, a réalisé des débuts tonitruants avec les Rouge & Bleu. Pour son premier match avec le club de la capitale, il s’était offert un doublé en sortie de banc pour sauver le PSG sur la pelouse de Rennes (2-2). Mercredi soir, il est devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à s’offrir un triplé pour son premier match de Ligue des champions avec les doubles champions d’Europe. Depuis son arrivée, il a donc marqué cinq buts en quatre apparitions. Seul Zlatan Ibrahimovic avait fait aussi bien. À Paris, tout semble converger vers lui pour une adaptation express et aisée, assure Le Parisien. Dans une équipe au jeu offensif similaire à celui du Barça, il retrouve des repères.

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Ferran Torres a tout pour s’intégrer au PSG

Coéquipiers qu’il connaît de Barcelone ou de l’Espagne, entraîneur qu’il adore, principes de jeu qu’il a intégrés depuis longtemps, attaquant aux entrées décisives en Catalogne avec des buts importants lors de grands matchs face au Real Madrid par exemple, Ferran avait tout pour s’intégrer au PSG et réussir ce mariage en train de naître sous nos yeux, lance le quotidien francilien. Un autre de ses fans travaille au club. Luis Campos. Le conseiller sportif est tombé sous le charme du natif de Foios le 5 novembre 2019, pendant un Valence-Lille (4-1), assure Le Parisien. Ce contexte parisien, très favorable à son expression, rend ses premiers pas beaucoup plus faciles que pour un autre renfort. Avec sa personnalité simple et attachante, il a d’ailleurs été adoubé par le vestiaire, conclut le quotidien francilien.