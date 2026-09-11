Ferran Torres élu meilleur joueur de la semaine de C1

Pour son premier match de Ligue des champions avec le PSG, Ferran Torres s’est offert un triplé. Il a reçu le trophée de meilleur joueur de la semaine en C1.

Titulaire lors de la très large victoire du PSG contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (6-1), Ferran Torres s’est offert un triplé, le premier de sa carrière. Il est devenu le premier joueur des Rouge & Bleu à s’offrir un triplé pour son premier match de Ligue des champions avec le club de la capitale. Une performance qui lui permettait d’être nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine de Champions League.

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Notamment en concurrence avec Raphinha

Et le numéro 9 du PSG a remporté ce trophée honorifique. Il était en concurrence avec Raphinha, auteur d’un doublé lors de la large victoire du FC Barcelone contre Feyenoord (5-1), Ermedin Demirović qui a fait trembler les filets à trois reprises lors de la victoire de Stuttgart contre le club norvégien de Viking, qui jouait son premier match de Ligue des champions (3-1), et Marc Bartra, double buteur contre Lille lors de la victoire renversante du Betis Séville sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy (2-3). L’international espagnol tentera de figurer à nouveau dans la course pour ce titre honorifique lors de la prochaine journée. Un match spécial pour lui, le PSG se déplaçant à Manchester City, club dans lequel il a joué pendant un an et demi (juin 2020, décembre 2021, 43 matches, 16 buts, quatre passes décisives).