Ferran Torres élu meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1

Arrivé au PSG cet été, Ferran Torres réalise des débuts tonitruants sous le maillot des Rouge & Bleu. Il a reçu le prix de meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1.

Pour remplacer Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan cet été, le PSG a décidé de miser sur Ferran Torres. L’international espagnol, seul buteur de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne, n’a pas eu de temps d’adaptation. Dès son premier match sous le maillot des Rouge & Bleu, il s’est offert un doublé en sortie de banc qui a permis au PSG de repartir de Rennes avec un nul inespéré (2-2). Lors des autres matches, il s’est montré encore décisif avec un triplé contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions ou encore sa tête dans le Classico. En Ligue 1, il est le meilleur buteur avec quatre réalisations. Toutes compétitions confondues, il compte sept buts en six matches.

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Première participation premier trophée

Des performances qui lui ont permis d’être nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1. Le numéro 9 du PSG était en concurrence avec l’attaquant de Monaco, Paris Brunner, et celui du Paris FC, Lassine Sinayoko. Et c’est l’ancien du FC Barcelone qui a été plébiscité par les votants. Il a en effet remporté le Trophée UNFP du joueur du mois de septembre avec 40% des votes. Il devance Paris Brunner (32%) et Lassine Sinayoko (28 %). Pour ses premiers pas en Ligue 1, il remporte déjà ce trophée. C’est une première pour un joueur du PSG depuis la saison 2024-2025 puisque aucun d’entre eux n’avait reçu de distinction de meilleur joueur du mois lors de l’exercice 2025-2026.