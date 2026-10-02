Ferran Torres
Image : PSG.fr

Ferran Torres en lice pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 octobre 2026

Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, l’attaquant espagnol, Ferran Torres, fait partie des nommés pour remporter le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre.

Ferran Torres va-t-il s’offrir une nouvelle distinction individuelle depuis son arrivée au PSG ? Régulièrement élu homme du match en Ligue 1 et en Ligue des champions, la recrue estivale des Rouge & Bleu a crevé l’écran depuis son arrivée, avec pas moins de sept buts inscrits en six rencontres. Sans surprise, l’international espagnol fait partie des nommés pour remporter le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre.

PSG – Touché à la cheville, Ferran Torres rentre à Paris

Deux buts en trois matchs de Ligue 1 pour Ferran Torres

Décisif face au Stade Brestois (1-0) et à l’Olympique de Marseille (2-1), l’attaquant de 26 ans s’est montré important lors de ces deux rencontres de Ligue 1 avec deux buts à son actif. Le numéro 9 du PSG sera en concurrence avec Lassine Sinayoko (Paris FC, 3 buts et 1 passe décisive) et Paris Brunner (AS Monaco, 2 buts). Pour voter, c’est ici. Les votes se clôtureront le 7 octobre à 23h59.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 octobre 2026

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