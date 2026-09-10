Ferran Torres est déjà entré dans l’Histoire du PSG

Grand artisan de la large victoire du PSG devant Bratislava ce mercredi soir, Ferran Torres a frappé fort pour sa première rencontre en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs.

Si l’entame s’est révélé difficile en Ligue 1 pour le PSG, la donne est totalement différente en Ligue des Champions. Après quatre matchs sans victoire, les Rouge et Bleu ont ainsi atomiser le Slovan Bratislava sur le score de 6-1 afin de lancer de la meilleure des manières leur campagne européenne. Et deux joueurs ont particulièrement brillé durant cette partie : Ousmane Dembélé et Ferran Torres.

Ferran Torres déjà chaud bouillant pour ses débuts avec le PSG

Le premier a inscrit un doublé, le second un triplé. Et le plus fort, c’est que Ferran Torres n’avait pas encore disputé la Ligue des Champions avec le club de la capitale. C’est simple et limpide, comme nous le relaye OptaJean, aucun joueur n’a jamais inscrit un triplé pour son premier match de C1 avec le PSG avant le transfuge du FC Barcelone.. C’est ce qu’on appelle un record XXL.

Mieux, avec cinq buts sur ses quatre premières sorties avec le Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, Ferran Torres a égalé un autre record. En effet, avant lui, un seul joueur avait réussi cet exploit : un certain Zlatan Ibrahimovic. De quoi parfaitement lancer son aventure en Rouge et Bleu en somme.