Ferran Torres : « J’ai toujours eu une bonne relation avec Dembélé »

Auteur d’un triplé face au Slovan Bratislava (6-1), l’attaquant du PSG, Ferran Torres, évoqué sa complémentarité avec son coéquipier Ousmane Dembélé.

Le duo Ferran Torres – Ousmane Dembélé a marqué les esprits lors de la large victoire du PSG face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions. L’Espagnol a inscrit un triplé, dont deux réalisations sur des passes du Ballon d’Or 2025. Présent en zone mixte après la rencontre face à l’équipe slovaque, Ferran Torres est revenu sur sa complémentarité avec son ancien coéquipier du FC Barcelone. Il a également jugé ses débuts chez les Rouge & Bleu, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Les débuts réussis en Ligue des champions

« C’était important de bien commencer la Ligue des champions. On sort de plusieurs matches où on n’a pas affiché notre niveau, ce qui est normal car plusieurs joueurs n’ont pas pu faire de préparation et sont en train de la faire en ce moment. Aujourd’hui (ce mercredi soir), on a pu voir que l’équipe s’améliore à chaque match. »

Sa connexion avec Dembélé

« J’ai toujours eu une bonne relation avec Ous’. C’est un joueur qui rend les choses plus faciles, il a une vision du jeu spectaculaire. Il peut te mettre des buts comme te faire des passes décisives. Je dois donc l’aider à continuer à faire des passes décisives (sourire). »

Cinq buts en quatre matchs, des débuts parfaits au PSG

« Presque parfaits car on n’a pas eu les résultats qu’on voulait. Mais c’est un bon signal que je suis en train de m’intégrer, que j’essaie d’avoir un rendement immédiat, ce qui est important car on a beaucoup de matches sans beaucoup de repos. »

Quelle note se met-il pour ses débuts au PSG

« Je suis une personne très exigeante, donc je dirais un 7. Ce que je retiens c’est que je dois m’améliorer physiquement et techniquement. »