Ferran Torres

Ferran Torres ne veut pas prolonger au FC Barcelone

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet12 juillet 2026

Annoncé sur les tablettes du PSG, Ferran Torres attendrait un nouveau challenge pour sa carrière et écarterait l’idée de prolonger avec le Barça.

Si Junior Kroupi ou Yan Diomande ont alimenté les premières rumeurs mercato au Paris Saint-Germain, le nom qui fait le plus de bruits actuellement est celui de Ferran Torres. Surprenant à première vue, mais Luis Enrique aimerait apparemment s’appuyer sur l’attaquant de 26 ans et sur sa polyvalence pour succéder à Gonçalo Ramos. Il existe également un côté pratique à cette piste puisque son contrat prend fin dans un an avec le FC Barcelone. L’occasion de négocier ce transfert à moindres coûts ? 


Ferran Torres ne veut pas entendre parler de prolongation

Ce serait l’intention du club de la capitale. Et dans cette optique, Ferran Torres pourrait donner un sacré coup de main à Luis Campos. En effet, selon Fabrizio Romano, l’attaquant ne compte pas étendre son contrat en Catalogne. Le spécialiste mercato ajoute qu’il prendra une décision une fois la Coupe du monde derrière lui. Plusieurs clubs sont, en outre, déjà en contacts avec ses agents.

Et le PSG ferait donc partie de ces prétendants. Pour rappel, Ferran Torres aurait déjà dit oui à Luis Enrique selon certaines sources. D’un autre côté, les Rouge et Bleu seraient prêts à poser 28 millions d’euros sur la table pour racheter sa dernière année de contrat. Affaire à suivre…

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet12 juillet 2026

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