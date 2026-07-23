Ferran Torres pas convaincu par l’offre de prolongation du Barça

Pour remplacer Gonçalo Ramos, le PSG penserait à Ferran Torres. Le FC Barcelone aimerait conserver son champion du monde, mais sa proposition de prolongation de contrat est jugée insuffisante par le joueur.

Le mercato du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Plusieurs postes sont ciblés pour être renforcés. L’un d’entre eux est le poste d’avant-centre. Avec le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un remplaçant à l’international portugais. Et depuis quelques semaines, le nom de Ferran Torres est avancé. Buteur qui a offert la Coupe du monde à l’Espagne, il n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone et n’a pas encore trouvé d’accord avec les Blaugrana pour une extension de bail. Selon les informations d’El Desmarque, il jugerait l’offre de prolongation du champion d’Espagne insuffisante tant sur le plan sportif que financier. Si le Barça n’améliore pas cette dernière, il partira cet été, assure le média ibérique.

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Il se sent respecté et apprécié par Luis Enrique

Dans cette optique, il pourrait signer au PSG. El Desmarque indique que Ferran Torres est convaincu par l’offre que les doubles champions d’Europe ont transmis à ses agents. Cette proposition est bien plus avantageuse sur tous les plans, indique le média espagnol. El Desmarque poursuit en indiquant que Ferran Torres s’est toujours senti très apprécié et respecté par Luis Enrique, qu’il a côtoyé en sélection espagnole. Le coach du PSG lui réserverait un rôle important au sein de son équipe, même s’il lui a expliqué qu’il ne serait pas un titulaire indiscutable, lance El Desmarque. Ce dernier conclut en expliquant que l’offre du PSG séduit Ferran Torres mais qu’il attendra la fin de ses vacances pour faire un choix sur son futur.