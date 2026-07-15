Ferran Torres prêt à être un joueur de rotation au PSG ?

Pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan, le PSG penserait à Ferran Torres. L’international espagnol serait prêt à être un joueur de rotation sous Luis Enrique.

Le mercato du PSG risque de s’accélérer dans les prochains jours. Pour le moment, outre les départs des titis parisiens, un seul mouvement a été officialisé, le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Pour remplacer l’international portugais, les dirigeants parisiens penseraient à Ferran Torres. L’international espagnol ne serait pas contre quitter le FC Barcelone, avec qui il a encore un an de contrat, et serait séduit à l’idée de jouer au PSG. Selon les informations de Fabrizio Romano, Ferran Torres aurait accepté le rôle que lui aurait proposé Luis Enrique, intégré la rotation offensive du club de la capitale et notamment au poste de faux numéro 9, poste qu’il maîtrise pour l’avoir régulièrement fait avec le Barça. Le spécialiste du mercato conclut en indiquant que les discussions se poursuivent entre les dirigeants du PSG et les agents du joueur.

À lire aussi : Mercato PSG – Le président du FC Barcelone répond à la rumeur Ferran Torres

Le Barça veut attendre pour lui proposer une prolongation de contrat

De son côté, Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone, qui souhaite prolonger le contrat de Ferran Torres, va attendre la fin du mercato estival, début septembre, pour proposer un nouveau contrat à l’international espagnol. En effet, le club catalan ne veut pas que le processus de prolongation interfère avec l’activité sur le marché des transferts. Le joueur, lui, attendra la fin de la Coupe du monde pour prendre une décision sur son avenir. Ses deux choix semblent clairs : accepter d’attendre septembre pour parler d’une prolongation de contrat ou accepter le challenge de jouer pour le PSG, conclut Mundo Deportivo.