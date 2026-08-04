Ferran Torres réagit à l’intérêt du PSG et met la pression sur le FC Barcelone

Dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque, Ferran Torres a mis la pression sur le FC Barcelone et s’est dit satisfait de l’intérêt que lui porte le double champion d’Europe.

Avec le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le PSG est à la recherche d’un nouvel attaquant. Rapidement, un profil a retenu l’attention des dirigeants parisiens : celui de l’international espagnol Ferran Torres. Héros de la finale de la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 26 ans est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027. À un an de la fin de son bail, l’intéressé pourrait donc quitter la Catalogne pour évoluer sur les ordres de Luis Enrique chez les Rouge & Bleu.

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Ferran Torres met la pression sur le FC Barcelone

Actuellement aux États-Unis pour une tournée estivale, Ferran Torres a été interrogé sur son avenir. Dans des propos accordés à Sportico, et rapportés par Fabrizio Romano, l’Espagnol a mis la pression sur le club catalan : « Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et, au final, tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même », a d’abord déclaré l’attaquant barcelonais avant de se montrer flatté par l’intérêt du PSG. « C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout. » Reste désormais à connaître la position du FC Barcelone, qui souhaite toujours prolonger le contrat de son joueur en septembre.

🔵🔴El medio Sportico pregunta a Ferran Torres sobre qué tiene que hacer el Barça para retenerle: "Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar"



‼️Sobre el PSG: "Que te quieran en estos equipos es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad… pic.twitter.com/h3y87rfxVH — Diario SPORT (@sport) August 3, 2026

🚨👀 Ferran Torres on Paris St Germain: “PSG interest? Being wanted by these teams is good”, told NBC.



“I have a contract with Barcelona. It’s true that in football you never know what might happen, but since I have a contract, I can wait and decide on my own”. pic.twitter.com/4UiToHJ54h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026