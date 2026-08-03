Ferran Torres sur son avenir : « J’attends de prendre la bonne décision »

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2027, Ferran Torres a entretenu le flou autour de son avenir lors d’une tournée estivale aux États-Unis.

À la recherche d’un remplaçant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, le PSG a jeté son dévolu sur Ferran Torres. Possédant également le rôle de joker de luxe au FC Barcelone, où il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, l’international espagnol arrive en fin de contrat en juin 2027.

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« J’ai un contrat, mais dans le football, on ne sait jamais »

À un an de la fin de son bail, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore prolongé son contrat avec le club catalan, qui ne souhaite pas se séparer du héros de la finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, l’ancien de Manchester City est en position de force et séduit par l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Présent aux États-Unis, Ferran Torres a été interrogé sur son avenir dans l’émission Today de NBC. Et l’attaquant barcelonais a entretenu le flou : « J’ai un contrat avec le FC Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne le sais pas encore. S’il y a un club rêvé ? Oui. Je veux juste être heureux. »

De son côté, le journaliste Matteo Moretto rapporte que le PSG veut accélérer les négociations afin de finaliser le transfert de Ferran Torres cette semaine. Le board parisien estime que l’opération peut rapidement se concrétiser et se montre optimiste dans ce dossier. Mais avant cela, il faudra trouver un accord avec le FC Barcelone.