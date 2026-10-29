Ferran Torres, un passage à vide qui n’inquiète pas le PSG

Après des débuts tonitruants sous le maillot du PSG, Ferran Torres est actuellement plus en difficulté. Mais au sein du PSG, on ne s’inquiète pas du passage à vide de l’international espagnol.

Recruté cet été par le PSG en provenance du FC Barcelone pour un peu moins de 50 millions d’euros, Ferran Torres a réussi de très bons débuts sous le maillot des Rouge & Bleu avec sept buts en six matches toutes compétitions confondues. Mais depuis le retour de la première trêve internationale, l’international espagnol a participé à cinq rencontres, dont quatre titularisations pour seulement une passe décisive. L’Equipe se demande si la coupure avec la sélection espagnole peut être tenue pour responsable de cette période plus compliquée ? En deux semaines avec les champions du monde, l’attaquant de 26 ans n’a disputé que 55 minutes, en Angleterre (3-2), le 26 septembre. Dans son entourage, on écartait ce jeudi cette hypothèse, expliquant que son état physique était actuellement excellent. Sans minimiser ce premier passage plus délicat, les proches de Torres ne se montraient pas du tout inquiets, assurant que leur poulain allait marquer des buts comme il l’a toujours fait.

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Luis Enrique satisfait de l’implication de son attaquant

Le quotidien sportif indique que Luis Enrique déteste les analyses qui se limitent à quelques semaines. Lorsqu’un joueur est adulé, le coach du PSG aime calmer les choses. À l’inverse, lorsque les critiques arrivent, personne ne défend aussi bien ses hommes publiquement. Au-delà des statistiques, Luis Enrique observe surtout ce que ses joueurs apportent dans le jeu, notamment dans leurs déplacements par rapport à leurs partenaires et dans leur capacité à aller presser l’adversaire. Le technicien est très satisfait de son attaquant dans ces domaines, conclut L’Equipe.















