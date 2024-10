L’affaire opposant Lassana Diarra, ancien du PSG, à la FIFA, pourrait révolutionner le marché des transferts. Dans un arrêté rendu ce vendredi, la Cour de justice de l’Union européenne met hors jeu certaines règles de la plus haute instance du football.

En 2014, Lassana Diarra, après avoir été mis dans le loft au Lokomotiv Moscou, a quitté le club russe afin de s’engager en Belgique avec le SC Charleroi. Cependant, la justice belge avait pris la décision d’annuler la signature du milieu de terrain français, et le dossier se règle depuis, devant la justice européenne, dans une affaire opposant donc Lassana Diarra et la FIFPro, la Fédération Belge de Football et la FIFA. Dans cette affaire, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait obtenu gain de cause, et aurait même fait plier la FIFA et sa régulation du marché des transferts. Ainsi, avec un arrêté attendu et publié ce vendredi, la Cour de justice de l’Union européenne serait en passe de révolutionner le marché des transferts en balayant d’un revers de main plusieurs règles de la FIFA qui enfreignent le droit de l’Union Européenne : « Les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club« , déclare la CJUE. Les règles en place, juridiques et financières, sont jugées aujourd’hui comme étant contraignantes à la liberté de circulation des joueurs, mais aussi contraignantes à la libre concurrence. Ainsi, les joueurs pourraient se retrouver avec une plus ample liberté concernant leur avenir et la gestion de leur contrat.

La FIFA « satisfaite »

Si le clan Lassana Diarra évoque une « victoire totale » quand la FIFPro et l’UNFP parlent d’une décision « historique pour le football professionnel« , la satisfaction serait au rendez-vous dans le camp d’en face, à la FIFA. En effet, la plus haute instance du football mondial a réagi dans un communiqué officiel : « La FIFA a pris note de l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire impliquant le joueur Lassana Diarra. La FIFA est satisfaite que la légalité des principes clés du système de transfert ait été reconfirmée dans la décision d’aujourd’hui. Le jugement ne remet en cause que deux paragraphes de deux articles du règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, que la juridiction nationale est désormais invitée à examiner« .