FIFA : Pourquoi la Coupe du Monde des Clubs peut bouleverser la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde des Clubs bat son plein et son organisation et pointé du doigt. Outre le calendrier et l’aspect sportif, c’est les conditions aux Etats-Unis qui posent problème, et pourraient avoir des répercutions sur … la Coupe du Monde 2026 !

La première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs, organisée aux Etats-Unis, suscite de nombreuses critiques. En effet, entre la multiplication de matchs, les calendriers surchargés et les stades qui peinent à se remplir, la nouvelle compétition de la FIFA ne parvient pour le moment pas à tirer les foules derrière elle. Par ailleurs, les conditions météorologiques sont également pointées du doigt. Les grosses chaleurs estivales aux Etats-Unis et les innombrables menaces d’orages violents et tempêtes ont poussé les arbitres à interrompre plusieurs matchs depuis le début de la compétition. Outre les critiques suscitées, c’est un réel impact que ce paramètre pourrait avoir sur … la Coupe du Monde 2026 ! Pour rappel, l’été prochain, c’est les Etats-Unis qui accueilleront le monde entier pour le tournoi international le plus prestigieux et suivi sur la planète.

Selon des experts rapportés par la BBC, les conditions météorologiques qui marquent cette Coupe du Monde des Clubs 2025 devraient pousser la FIFA à jouer la finale de la Coupe du Monde 2026 … à 9h du matin heure locale à New-York ! Un horaire qui permettrait de jouer à l’heure où les risques sont le moins élevé. Reste à savoir si cela aboutira, à un an et dix-huit jours de la finale de la Coupe du Monde 2026.