Fil actu mercato – Le mercato du PSG est terminé, ça s’agite en Premier League

En ces dernières heures du mercato dans la plupart des championnats européens, de nombreux mouvements sont encore attendus. Si le PSG en a terminé avec son mercato, la Premier League peut vivre une dernière journée de folie.

Le mercato estival 2026 touche à sa fin. Ce mardi 1er septembre, les clubs des cinq grands championnats européens devront finaliser leurs derniers dossiers avant la fermeture du marché des transferts. Si le PSG s’est montré très actif dans le sens des départs, avec pas moins de 360 M€ de ventes, la direction parisienne a décidé de mettre un terme à son mercato dans le sens des arrivées. En revanche, d’autres clubs vont encore profiter de ces dernières heures du mercato pour se renforcer, notamment les formations de Premier League. Des clubs comme Manchester City, adversaire du PSG en Ligue des champions, Chelsea ou encore Tottenham vont sortir les gros chèques pour finaliser leurs dernières recrues.

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Malgré une dernière tentative pour recruter un joueur offensif, le PSG en a terminé avec son mercato dans le sens des arrivées. Au niveau des départs, seul le cas de Renato Sanches reste à surveiller. Ce mercato estival 2026 est historique pour les Rouge & Bleu avec pas moins de 360 M€ de ventes.

Adversaire du PSG en Ligue des champions, Manchester City veut se renforcer en attaque et dans l’entrejeu. Après avoir dépensé une fortune pour Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, les Skyblues poussent pour recruter Enzo Fernandez. Mais Chelsea demande pas moins de 140 M€. En attaque, l’ancien Marseillais, Iliman Ndiaye, va s’engager en provenance d’Everton contre 75 M€.

Annoncé dans le viseur du PSG, Guéla Doué (RC Strasbourg) va s’engager au Bayer Leverkusen contre 35 M€, bonus compris.

Adversaire du PSG en Ligue 1 ce vendredi, l’AS Monaco va perdre son international américain Folarin Balogun. L’attaquant de l’ASM va s’engager à Everton contre 45 M€. De son côté, le milieu Lamine Camara est dans le viseur de Chelsea.

Adversaire du PSG en Ligue des champions, l’AS Roma pourrait perdre Manu Koné, également courtisé par Chelsea. Dans le sens des arrivées, la Louve a enregistré la venue du Marseillais, Leonardo Balerdi, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Dans un besoin urgent de liquidités après sa non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions, l’OL est sur le point de vendre Malick Fofana. Un temps annoncé à l’AS Roma ou à Arsenal, l’international belge de 21 ans devrait finalement rejoindre Sunderland. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de plus de 35 M€, bonus compris.

Adversaire du PSG en Ligue des champions, Galatasaray devrait accueillir un ancien Parisien dans ses rangs. Le défenseur de 21 ans, El Chadaille Bitshiabu, va être prêté par le RB Leipzig sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Les dates de fermeture du mercato des principaux championnats

France : 1er septembre à 19h58

Angleterre : 1er septembre à 23h (minuit en France)

Allemagne et Italie : 1er septembre à 20h

Espagne : 2 septembre à minuit

Portugal et Turquie : 4 septembre à 23h59

Pays-Bas et États-Unis : 2 septembre

Arabie saoudite : 6 septembre