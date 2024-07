Top départ d’une quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport avec cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Après une cérémonie émouvante et une première journée de compétition historique, les Jeux Olympiques se poursuivent à Paris. Petit retour sur ce samedi, avec nos sportifs locaux qui auront marqué les esprits avec quatre médailles remportées grâce à Shirine Boukli et Luka Mkheidz au judo (respectivement couronnés de bronze et d’argent), ou encore Auriane Mallo-Breton en épée (médaille d’argent). Mais l’exploit aura été réalisé par les coéquipiers d’Antoine Dupont en Rugby 7, qui battra les invincibles fidjiens pour devenir les premiers champions olympiques français de ces JO (28-7). Quatre récompenses dans une première journée, c’est une première depuis… 40 ans pour la délégation tricolore, qui souhaite rester ambitieuse ce dimanche avec de nouvelles belles chances de médailles.

À commencer encore par le judo avec Amandine Buchard (-52kg) et Romain Calone en escrime (épée). Du côté natation, Léon Marchand fera son entrée en lice avec énormément d’espoirs de sacre olympique en 400m 4 nages. Enfin Pauline Ferrand-Prévot sera aussi attendue en VTT tout comme le Tir à l’arc par équipes. Mais on le sait, les Jeux Olympiques réservent toujours beaucoup de surprises…

En sport collectif, les handballeuses affronteront les Pays-Bas pour asseoir leur domination dans le groupe B (21h00). Direction le ballon rond et le rectangle vert avec les filles d’Hervé Renard qui voudront aussi enchaîner avec un deuxième succès de suite qui leur assureraient une qualification en 1/4 de finale face au Canada (21h00). En volley-ball, les champions olympiques en titre français feront leur début dans ces JO face à la Serbie (17h00).

Bonne journée sportive !

Classement médailles :

Australie : 5 médailles (3 Or ; 2 Argent) Chine : 3 médailles (2 Or ; 1 Bronze) États Unis : 5 médailles (1 Or ; 2 Argent ; 2 Bronze) France : 4 médailles (1 Or ; 2 Argent ; 1 Bronze)

Fil d’actualité de ce dimanche 28 juillet