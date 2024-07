Top départ d’une quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport avec cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Fantastique. Renversant. Argenté. Nirvana. Consécration. Exploit. Ce lundi 29 juillet 2024 restera dans les mémoires, avec une pluie de victoires pour l’équipe de France. Vous vouliez de l’histoire ? Pas de problème. Les deux premiers jours auront déjà été exceptionnels avec 4 médailles remportées à chaque fois… et bien le troisième, vous faites X2, et vous avez le chiffre impressionnant de 8 médailles en un seul jour ! C’est FOU !

Les tricolores auront donc ramené l’argent à… cinq reprises ! Un chiffre aussi exceptionnel que frustrant lorsque l’on pense à la finale perdue par Joan-Benjamin Gaba en -73kg au judo après les émotions exceptionnelles procurées tout au long de la journée, ou encore Victor Koreztky en VTT, qui perd après un geste douteux de son concurrent, Tom Pidcock dans les derniers mètres. Sans oublier les belles performances à l’équitation au concours par équipe, dans le décor magistral des jardins du château de Versailles, les archers qui perdent face aux Sud-coréens qui n’ont pas loupé la cible (pas comme certains en 1/2 finale de Ligue des Champions, non ici on n’oublie pas), ou encore l’escrimeuse Sara Balzer et parlons en. Puisque cette 2e place aurait pu être deceptive, si le contexte n’était pas historique. En effet, cette dernière a rencontré en finale… une autre française, Manon Brunet qui a donc remporté l’or au sabre ! Dans l’ambiance extraordinaire du Grand Palais, l’escrime tricolore aura donc vu ses deux championnes s’opposer dans un combat épique ! Et en parlant de performance mémorable, est-ce que vous connaissez Nicolas Gestin ? Non ? Et bien il nous aura fait du « Leon Marchand » dans sa course de Canoë slalom. Plus de six secondes sur son principal poursuivant, une descente tout simplement parfaite et une domination sans partage ! Enfin Sarah-Léonie Cysique décrochera la médaille de bronze en -57 kg mais on retiendra l’émotion suscitée au sortir de sa 1/2 finale perdue dans un golden score d’une rare tension. 2 médailles d’or – 5 d’argent – 1 de bronze. Le bilan de l’équipe de France… sur une seule journée ! Fou. Et est-ce qu’on ne remettrait pas à nouveau ça ?! Parce que de grandes chances de médailles, il y en a encore aujourd’hui !

Avec en judo, l’entrée en lice de Clarisse Agbégnénou en -63kg. La judokate du PSG voudra faire aussi bien qu’à Tokyo en 2021 et truster les sommets de l’Olympe ! 4 médailles en escrime, ce n’est pas assez pour vous ? Pas de problème, ce sont les débuts du tournoi par équipe en épée, et les français ont une vraie carte à jouer. Malheureusement, les filles du Rugby à 7 étaient attendues pour une nouvelle consécration après leur médaille lors des dernières olympiades… mais elles se sont inclinées en 1/4 de finale contre le Canada (14–19). Au rayon des déceptions, difficile de ne pas mentionner les handballeurs français, auteur d’une deuxième défaite en autant de rencontres face à la Norvège (22-27). Mais vous le savez, des surprises, il peut y en avoir beaucoup dans ces JO de Paris 2024 !

Dans les sports collectifs, l’équipe de France de basket disputera son deuxième match, cette fois-ci face au Japon et voudra enchaîner avec un second succès (17h15). Même chose pour les handballeuses qui affronteront le Brésil (19h00) ou encore les volleyeurs, champions olympiques en titre qui devront se défaire du Canada. Enfin au football, les hommes de Thierry Henry joueront la Nouvelle Zélande et voudront assurer leur première place dans le groupe A (19h00). Sans oublier le Maroc d’Achraf Hakimi qui joue sa qualification en quart de finale contre l’Irak (17 heures) et l’Espagne d’Arnau Tenas, qui voudra faire le trois sur trois contre l’Egypte (15 heures).

Bonne journée sportive !

Classement des médailles

Japon : 12 médailles (6 Or ; 2 Argent ; 4 Bronze) France : 16 médailles (5 Or ; 8 Argent ; 3 Bronze) Chine : 12 médailles (5 Or ; 5 Argent ; 2 Bronze) Australie : 9 médailles (5 Or ; 4 Argent) Corée du Sud : 9 médailles (5 Or ; 3 Argent ; 1 Bronze) États Unis : 20 médailles (3 Or ; 8 Argent ; 9 Bronze)

Fil d’actualité de ce mardi 30 juillet :