Top départ d’une quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport avec cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Décidément, les jours se suivent et se ressemblent dans ces Jeux Olympiques pour la délégation française. Après une première journée historique avec quatre médailles remportées, les tricolores ont remis le couvert avec à nouveau quatre médailles glanées… dont deux sacres ! La championne de VTT, Pauline Ferrand-Prévost, aura littéralement écrasée la concurrence pour devenir championne Olympique en début d’après midi, et que dire de Léon Marchand. Le nageur aura été « Michael Phelpsien » sur le 400 mètres 4 nages, en mettant plus de… 6 secondes sur son premier concurrent. Tout simplement EXCEPTIONNEL ! L’épéiste Yannick Borel nous aura fait vivre des montagnes russes toute la journée, et finira avec la médaille d’argent à l’épée tandis que la judokate du PSG, Amandine Buchard, sera allée au bout de l’effort (et du suspense) pour conserver sa médaille de bronze, déjà gagnée à Tokyo en 2021.

Et comme on le dit, jamais deux sans trois ?! Pour démarrer cette nouvelle semaine, les chances de médailles sont bien présentes avec encore et toujours l’escrime, très bien mis à l’honneur. Sara Balzer au sabre ou encore Enzo Lefort au fleuret voudront imiter leurs camarades et ambitionner une place sur le podium. Nicolas Gestin en canoë-slalom et Océanne Muller en tir à la carbine à 10 mètres voudront de leur côté débloquer le compteur de médailles dans leur discipline. Enfin, Victor Koretzky aura la lourde tâche de passer derrière l’impressionnante Pauline Ferrand-Prévost en VTT et les attentes sont grandes. Mais comme vous le voyez depuis le début de ces JO, il faudra aussi compter sur des surprises… qu’elles soient positives ou négatives…

En sport collectif, les féminines du basket font leur entrée en lice face au Canada (17h15). On rappelle qu’elles ont remporté la médaille de bronze à Tokyo en 2021. En volleyball, les tricolores affronteront la Serbie et voudront imiter la section masculine qui a battu ce dimanche… aussi les Serbes (3 sets à 2). Enfin les handballeurs devront réagir contre la Norvège après sa lourde défaite concédée face au Danemark (29-37).

Bonne journée sportive !

Classement médailles :

Japon : 7 médailles (4 Or ; 2 Argent ; 1 bronze) Australie : 6 médailles (4 Or ; 2 Argent) États Unis : 12 médailles (3 Or ; 6 Argent ; 3 Bronze) France : 8 médailles (3 Or ; 3 Argent ; 2 Bronze) Corée du Sud : 6 médailles (3 Or ; 2 Argent ; 1 Bronze) Chine : 6 médailles (3 Or ; 1 Argent ; 2 Bronze)

Fil d’actualité de ce lundi 29 juillet :