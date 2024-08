Fil CS / JO 2024 : Hécatombe pour l’équipe de France

Cette quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport et cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris se poursuit. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

« Marchand, Marchand, Qu’un sang impur Abreuve nos sillons ! » Je me creusais la tête pour trouver un jeu de mot autour de la performance HISTORIQUE de Léon Marchand, mais il n’y a que la Marseillaise qui me revenait en tête… pas vraiment un hasard ! Le nageur français aura marqué l’histoire du sport français et mondial ! Il a réalisé ce que même la légende Michael Phelps n’aura jamais fait : remporter deux épreuves individuelles en une seule journée. Le Français l’a fait lui en… moins de 2 heures ! À 20h37, le nageur s’élançait ligne d’eau numéro 5 du 200m papillon dans une Défense Arena en ébullition. Après 50 dernier mètre irrespirable, Léon Marchand remportera son deuxième titre olympique avec un record de la compétition à la clé… une nouvelle fois. Rebelotte sous les coups de 22h31, dans une course cette fois-ci dominée du début jusqu’à la fin. 3 médailles d’or et 3 records olympiques, Léon Marchand est entré dans la légende du sport français… et ce n’est peut être pas fini. Il sera encore aligné dans une épreuve individuelle, sur le 200m 4 nages.

Ce mercredi aura aussi été fort en émotion avec six autres médailles remportées ! Le matin en triathlon, Cassandre Beaugrand devenait la première championne olympique française de l’histoire de cette discipline. Léo Bergère chez les hommes arrachait lui la médaille de bronze quelques heures plus tard. Anthony Jeanjean en BMX et les sabreurs tricolores ont aussi fini troisième de leur épreuve. La belle surprise de la journée s’appelle Maxime-Gaël Ngayap Hambou, qui pour ses premiers JO remportait sa première breloque internationale et repart avec le bronze en -90kg. Il n’était absolument pas attendu à ce niveau, pour le plus grand bonheur du judo français. Enfin, entre deux titres olympiques du géant Marchand, Anastasiia Kirpichnikova glana la médaille d’argent au 1500 mètres nage libre. Huit nouvelles médailles dans la besace, la France est deuxième dans ce classement… et a même été en tête pour seulement quelques minutes devant la Chine.

Ce jeudi, le programme s’annonce aussi palpitant et les chances de médailles sont présentes. Cela commence avec Titouan Castryck en canoë kayak, qui vise une place sur le podium. Madeleine Malonga et Aurélien Diesse font aussi leur entrée en lice et auront pour objectif de remporter la première médaille d’or du judo français dans ces Jeux Olympiques. Enfin le duo Picon-Steyaert se rapproche d’un exploit inattendu en voile et pourrait rapporter une nouvelle récompense à la délégation française.

Dans les sports collectifs, les Françaises au basket voudront prendre une sérieuse option sur la qualification en cas de victoire face au Nigéria (17h15). Les handballeuses auront pour ambition de poursuivre leur parcours parfait dans ces JO face à l’Angola (16h00). Enfin les Volleyeuses joueront de leur côté leur avenir face à la Chine après deux défaites en autant de rencontres (21h00).

Bonne journée sportive !

Classement des médailles :

Chine : 20 médailles (10 Or ; 7 Argent ; 3 Bronze)

France : 26 médailles (8 Or ; 9 Argent ; 7 Bronze)

Japon : 15 médailles (8 Or ; 3 Argent ; 4 Bronze)

Australie : 16 médailles (7 Or ; 6 Argent ; 3 Bronze)

Grande-Bretagne : 17 médailles (6 Or ; 6 Argent ; 5 Bronze)

Corée du Sud : 12 médailles (6 Or ; 3 Argent ; 3 Bronze)

États Unis : 30 médailles (5 Or ; 13 Argent ; 12 Bronze)

Fil d’actualité de ce mercredi 1er août :