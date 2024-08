Fil CS – JO 2024 – La France continue d’augmenter son record

Et c’est la deuxième semaine pour cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

48 : La délégation française a décroché 48 médailles depuis le début de ces Jeux Olympiques. Cette dernière continue de repousser les limites de l’exceptionnel et vise désormais la barre des 50 breloques… Et pour cela, nos Bleus ont encore faim ! Ce lundi aura une nouvelle fois été chargé en émotion et en médailles. Pour la première apparition du Kayak cross aux Jeux Olympiques, la France a remporté une médaille dans l’épreuve. Angèle Hug a en effet terminé deuxième de la finale, pour apporter une nouvelle médaille d’argent à la délégation française. Les basketteurs du 3×3 ont fait vibrer la Concorde en s’offrant la Lettonie, les champions olympiques en titre, en demi-finale dans un match haletant (22-19). Hier soir, à 22h30, la France affrontait les Pays-Bas en finale. Dans un match qui a longtemps été accroché, ce sont finalement les Hollandais qui se sont imposés en prolongation sur un tir à deux points sur une jambe de De Jong (18-17), lui qui avait déjà égalisé dans les dernières secondes de la partie. Une déception pour les Français, proches de s’offrir l’or, mais une fierté tout de même après avoir ramené la première médaille olympique de ce sport. Une autre médaille est assurée, avec la présence de l’équipe de France de football en finale des JO contre l’Espagne du gardien du PSG Arnau Tenas, après sa victoire en prolongation contre l’Égypte (3-1). Enfin, tard dans la nuit, la France a remporté un nouveau titre olympique avec Kauli Vaast en surf. Johanne Defay, a elle, obtenu le bronze dans cette même discipline.

Ce mardi, la délégation française a de nouvelles chances de médailles avec la finale du saut d’obstacles individuel en équitation qui concerne Simon Delestre et Julien Epaillard. Du côté des sports collectifs, les Féminines du Handball vont tenter de se qualifier pour les demi-finales contre l’Allemagne (13h30). Décevant depuis le début de la compétition, la France affronte le Canada en quart de finale du tournoi de basket (18 heures). Les coéquipiers de Victor Wembanyama devront créer l’exploit face à une des meilleures équipes du tournoi s’ils veulent encore croire à une médaille.

C’est une nouvelle belle journée de sport qui nous attend amis CSiens !

Le tableau des médailles :

États Unis : 79 médailles (21 Or ; 30 Argent ; 28 Bronze)

Chine : 53 médailles (21 Or ; 18 Argent ; 14 Bronze)

France : 48 médailles (13 Or ; 16 Argent ; 19 Bronze)

Australie : 33 médailles (13 Or ; 12 Argent ; 8 Bronze)

Grande-Bretagne : 42 médailles (12 Or ; 13 Argent ; 17 Bronze)

Corée du Sud : 26 médailles (11 Or ; 8 Argent ; 7 Bronze)

Japon : 26 médailles (10 Or ; 5 Argent ; 11 Bronze)

Fil d’actualité de ce mardi 6 août :