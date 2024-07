Cette quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport et cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris se poursuit. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Quelle triste journée pour la délégation française dans ces JO. Les Bleus n’ont remporté que… 2 médailles ce mardi et c’est une catastrophe. C’est ce qu’on dirait si on était des rabat-joies. Parce que oui, on ne peut pas faire 8 récompenses tous les jours, mais les émotions étaient bien présentes. Attendue sur la première marche du podium, Clarisse Agbégnénou s’est faite sortir en 1/2 finale en -63kg, à la stupeur générale. Alors que tous les spécialistes admettent que son judo a évolué par rapport à Tokyo depuis son accouchement, la Française ne voulait se donner aucune excuse et souhaitait remporter à nouveau le graal ultime… Elle ne se contentera « que » du bronze. La moisson de médailles se poursuit en escrime avec une nouvelle deuxième place obtenue par les épéistes en équipe. Un dénouement malgré tout cruel puisqu’elles ont perdu au Golden Score face à l’Italie dans un Grand Palais qui était pourtant chauffé à blanc. Pas de médaille d’or donc pour la France, mais ce mercredi s’annonce particulièrement excitant avec de grandes chances de sacres olympiques !

Cela commence matin avec Cassandre Beaugrand au Triathlon, qui est dans le groupe de tête au moment d’écrire ces mots. Anthony Jeanjean en BMX pourrait aussi tirer son épingle du jeu après avoir pris la 5e place la veille. On suivra aussi une membre du PSG Judo avec Marie-Ève Gahié en -70kg. Mais désormais rentrons dans le vif du sujet avec la natation, et les attentes sont grandes ! Maxime Grousset, 4e temps des 1/2 finales, aura une vraie carte à jouer ce soir en finale du 100 mètres nage libre (22h39). Néanmoins, les regards seront tournés vers le phénomène Leon Marchand qui va aussi disputer deux finales olympiques ce soir. Tout d’abord au 200m papillon à 20h37, où il a décroché le 2e temps en 1/2 finale. Le nageur français sera de nouveau attendu dans le bassin de La Défense Arena 2 heures plus tard pour la finale du 200m brasse après avoir réalisé hier le meilleur temps en 1/2 finale (22h31). Comme vous pouvez le lire, la Marseillaise pourrait retentir à de nombreuses reprises aujourd’hui ! Dans les sports collectifs, on sera particulièrement vigilant aux handballeurs français, qui affronteront l’Egypte et devront se ressaisir sérieusement après deux défaites en autant de rencontres (19h00). En football, les féminines devront aussi se remobiliser face à la Nouvelle-Zélande après une défaite concédée dans les derniers instants face au Canada avec pour objectif d’arracher la première place du groupe. Bonne journée sportive !

Classement des médailles

Japon : 13 médailles (7 Or ; 2 Argent ; 4 Bronze) France : 19 médailles (6 Or ; 9 Argent ; 4 Bronze) Chine : 14 médailles (6 Or ; 6 Argent ; 2 Bronze) Australie : 11 médailles (6 Or ; 4 Argent ; 1 Bronze) Corée du Sud : 11 médailles (5 Or ; 3 Argent ; 3 Bronze) États Unis : 26 médailles (4 Or ; 11 Argent ; 11 Bronze)

Fil d’actualité de ce mercredi 31 juillet :