FIL CS / JO 2024 : L’équipe de France déjà dans l’histoire

Et c’est la deuxième semaine pour cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

44 : La délégation française a décroché 44 médailles depuis le début de ces Jeux Olympiques. Un chiffre exceptionnel et historique puisque c’est déjà le meilleur total dans l’histoire moderne des JO pour le clan tricolore, qui bat le précédent record datant de 2008 à Pékin… et nos Bleus ont encore faim ! Ce dimanche aura été chargé en émotion et en médailles.

En début d’après-midi, Félix Lebrun faisait chavirer l’Arena Paris Sud 4 de la Porte de Versailles en dominant largement son adversaire (4-0) et en remportant la médaille de bronze en ping-pong. Une première dans cette discipline en individuel depuis… 34 ans ! Le pongiste sera de retour dès aujourd’hui, avec ses coéquipiers, pour essayer de remporter une seconde médaille, ce qui serait une première dans le sport français. Un peu plus tard dans la journée, on aura vu la « Léon Marchand Mania » se terminer avec une cinquième et dernière breloque dans son escarcelle. Cette fois-ci, elle est en bronze et a été gagnée en relais 4×100 mètres 4 nages, avec entre autres Florent Manaudou. La natation française finit donc ses Jeux Olympiques avec 7 médailles (4 or, 1 argent, 2 bronze). Le même total que les escrimeurs, qui se sont aussi contentés d’une belle médaille de bronze en équipe hier. Cet excellent score pour l’escrime (1 or, 3 argent, 3 bronze) égale le précédent record obtenu aux JO d’Atlanta en 1996.

Et c’est le début de la deuxième semaine avec toujours de grandes ambitions pour l’équipe de France. Tout d’abord Boris Neveu et Titouan Castryk voudront poursuivre la belle moisson du canoë mais cette fois-ci en slalom. Les basketteurs du 3×3 ont aussi une chance de sacre après s’être brillamment qualifiés ce dimanche pour les 1/2 finales qui se joueront aujourd’hui. Le triathlon par équipe aurait dû aussi être une belle chance de médaille… malheureusement une chute dès le début de la course semble contrarier les plans de nos Bleus, qui s’arrachent malgré tout pour essayer de rattraper ce retard pris. En sport collectif, nos footballeurs peuvent aussi assurer une médaille en cas de succès en 1/2 finale face à l’Egypte (21h00) ! On croit en eux, tout comme aux volleyeurs, qui voudront garder leur titre olympique, en affrontant l’Allemagne en 1/4 de finale (17h00).

C’est une nouvelle belle journée de sport qui nous attend amis CSiens !

Le tableau des médailles :

États Unis : 72 médailles (19 Or ; 27 Argent ; 26 Bronze)

Chine : 45 médailles (19 Or ; 15 Argent ; 11 Bronze)

France : 44 médailles (12 Or ; 14 Argent ; 18 Bronze)

Australie : 31 médailles (12 Or ; 11 Argent ; 8 Bronze)

Grande-Bretagne : 38 médailles (10 Or ; 12 Argent ; 16 Bronze)

Corée du Sud : 24 médailles (10 Or ; 7 Argent ; 7 Bronze)

Japon : 24 médailles (9 Or ; 5 Argent ; 10 Bronze)

Fil d’actualité de ce lundi 5 août :