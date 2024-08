Fil CS / JO 2024 : Un vendredi pour l’histoire ?!

Cette quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport et cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris se poursuit. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Que vous soyez passionnés de sport ou simple amateur voire observateur lointain sachez une chose : Ce vendredi 2 août est une journée à ne manquer SOUS AUCUN PRÉTEXTE ! C’est simple, des légendes de notre pays vont s’enchaîner tout au long de la journée. En judo, c’est l’entrée en lice du « GOAT » de sa discipline, le Parisien Teddy Riner en +100kg. C’est simple, on parle d’un quadruple médaillé olympique, dont deux médailles d’or, onze fois champion du monde et cinq titres de champion d’Europe. Les chances de remporter la médaille d’or sont immenses, tout comme chez les féminines avec Romane Dicko en + 78kg, qui a remporté la médaille de bronze à Tokyo. Elle est aussi championne d’Europe en titre. Par ailleurs, les deux judokas combattent sous les couleurs du PSG Judo. En natation, on retrouve le « Roi » Léon Marchand pour un potentiel quatrième titre olympique ici à Paris. Une performance qui serait unique dans l’histoire de notre pays. Le nageur sera aligné ce soir en 200 mètres 4 nages. Autre légende du sport qui sera aussi attendu ce soir, le triple médaillé olympique, Florent Manaudou en 50 mètres nage libre, qui voudra embraser La Défense Arena. Dans les autres disciplines, Joris Daudet et Romain Mahieu voudront faire le doublé en BMX. Enfin les épéistes tricolores ambitionneront aussi de rafler la médaille d’or. Entre temps, on retrouvera l’un des chouchous de ces Jeux Olympiques, Félix Lebrun qui affrontera le chinois Fan Zhendong en demi-finale en ping-pong. Enfin en plongeon, la paire Bouyer-Jandard sera attendu pour une médaille.

En sport collectif on ne sera pas non plus en reste, puisqu’en football les hommes de Thierry Henry affronteront l’Argentine en quart de finale (21h00) avec un air de revanche de 2022… Rebelotte en handball avec cette même affiche et ces derniers doivent ABSOLUMENT gagner pour rester en vie dans ces JO (11h00). En volleyball, les coéquipiers d’Ervin Ngapeth voudront se mettre en jambe face à la Slovénie avant les quarts de finale (17h00). Enfin les basketteurs auront fort à faire face à l’Allemagne, championne du monde en titre (21h00). L’objectif : La première place de leur groupe en cas de succès.

Bref, aujourd’hui mettez-vous bien à l’aise, ne soyez pas trop loin du paquet de chips et de la bouteille d’eau pour ne rien louper et surtout… PROFITEZ ! C’est une journée exceptionnelle qui s’annonce pour le sport français !

Bonne journée sportive !

Classement des médailles :

Chine : 24 médailles (11 Or ; 7 Argent ; 6 Bronze)

États Unis : 37 médailles (9 Or ; 15 Argent ; 13 Bronze)

France : 27 médailles (8 Or ; 11 Argent ; 8 Bronze)

Australie : 18 médailles (8 Or ; 6 Argent ; 4 Bronze)

Japon : 16 médailles (8 Or ; 3 Argent ; 5 Bronze)

Grande-Bretagne : 20 médailles (6 Or ; 7 Argent ; 7 Bronze)

Corée du Sud : 12 médailles (6 Or ; 3 Argent ; 3 Bronze)

Fil d’actualité de ce vendredi 2 août :