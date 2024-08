Cette quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport et cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris se poursuit. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Je vous mettais en garde hier sur ce vendredi qui pouvait être historique pour la délégation française : ça n’a pas manqué. Retour en chiffres sur ce 2 août qui restera dans les mémoires du sport français.

4 : C’est le nombre de médailles remportées par le « Roi » Léon Marchand sur cette olympiade. C’est aussi, par ailleurs, son nombre de records olympique battu. C’est un exploit monumental puisque jamais un sportif français n’avait réalisé une telle performance aux JO ! Léon Marchand aura même la possibilité d’en remporter une cinquième au relai mixte 4 nages dès aujourd’hui.

4 : Florent Manaudou a remporté la médaille de bronze au 50 mètres nage libre. La quatrième breloque en quatre Jeux de suite après l’or obtenue à Londres et deux fois l’argent à Rio puis à Tokyo. Jamais un nageur français n’avait remporté de médailles lors de quatre JO de suite. Notre porte-drapeau entre aussi définitivement dans la légende !

5 : Le PSG judo est à l’honneur avec son « GOAT » (Greatest Of All Time) : Teddy Riner est champion olympique pour la troisième fois et glane une cinquième médaille d’or en cinq olympiades. C’est la manière qui a aussi impressionné. À 35 ans, il semble encore imbattable à l’image de son exceptionnel ippon en finale sur son adversaire… de 13 années plus jeune ! Teddy Riner pourrait aller chercher une nouvelle médaille aujourd’hui mais cette fois-ci par équipe et vu ce qu’on voit… IL A LA DALLE !!

9 : 1, 2, 4, 8… Les jours s’enchaînent et se ressemblent pour la délégation française qui continue sa moisson de médailles ! Ce vendredi, les tricolores ont raflé… NEUF podiums dont trois titres olympiques, une médaille d’argent et cinq de bronze. Un chiffre dingue puisqu’il faut remonter à… 1996 pour retrouver trace d’une telle performance sur ces 100 dernières années. Ces JO sont définitivement magiques !

36 : Ce chiffre est dans la continuité du précédent paragraphe, l’équipe de France a remporté 36 médailles dans cette première semaine d’épreuves. À quel point c’est exceptionnel ? Lors de l’intégralité des précédents Jeux à Tokyo, les Tricolores en avaient glané… 33 ! En 2012 à Londres, ce chiffre était de 35, de 37 en 1996 à Atlanta ou encore de 38 en 2000 à Sydney. Reste en ligne de mire les 42 de 2016 à Rio et du record de 43 (dans la version moderne des JO) en 2008 à Pékin. Sachant qu’en boxe, les Français ont au moins 2 autres breloques assurées… autant vous dire qu’elle sent bon cette histoire !!

100 : Alors oui, on parle beaucoup de la nouvelle coqueluche du sport français, Léon Marchand, de la légende vivante Teddy Riner…. Mais que dire du BMX !!! Sous les coups de 21h35, ce fut un séisme dans le sport français. Non pas une, non pas deux, mais TROIS médailles ont été remportées par nos bicrosseurs ! Vous avez bien lu, la France a fait un triplé historique dans une épreuve olympique ! Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu ont terminé sur le podium après une journée largement dominée. Un fait rare et exceptionnel puisqu’il faut remonter à 1924 aux Jeux Olympiques de… Paris pour retrouver trace d’une telle performance !!

Aujourd’hui, la moisson de médailles devrait se poursuivre avec l’équipe par équipe féminine de sabre et l’equipe mixte de judo. Maxime Grousset en 100 mètres papillon voudra aussi faire chavirer La Défense Arena. À Tahiti, Koli Vaast et Johanne Defay seront aussi de sérieux candidats pour décrocher une médaille olympique. Tout comme Hélène Noesmoen en planche à voile. Enfin, on retrouvera Léon Marchand dans le relai 4×100 4 nages mixte.

Dans les sports collectifs, les handballeuses jouent actuellement contre la Hongrie et voudront asseoir leur domination dans leur groupe. En football, les choses sérieuses commencent pour les filles d’Hervé Renard face au Brésil en 1/4 de finale (21h00) et elle voudront imiter leurs homologues masculins, qui se sont qualifiés hier pour les 1/2 finales en éliminant l’Argentine au terme d’un match tendu (1-0). C’est une nouvelle belle journée de sport qui commence aujourd’hui !

Bonne journée sportive !



Le tableau des médailles :

Chine : 31 médailles (13 Or ; 9 Argent ; 9 Bronze)

France : 37 médailles (11 Or ; 13 Argent ;13 Bronze)

Australie : 22 médailles (11 Or ; 6 Argent ; 5 Bronze)

Grande-Bretagne : 29 médailles (10 Or ; 10 Argent ; 9 Bronze)

États Unis : 44 médailles (9 Or ; 18 Argent ; 17 Bronze)

Corée du Sud : 17 médailles (8 Or ; 5 Argent ; 4 Bronze)

Japon : 18 médailles (8 Or ; 4 Argent ; 6 Bronze)

Fil d’actualité de ce samedi 3 août :