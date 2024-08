Et c’est la deuxième semaine pour cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Ce mardi 6 août était une grande première pour la délégation française, puisqu’aucune médaille n’a été remportée. Julien Épaillard a été malchanceux en équitation puisqu’il a fait tomber une barre à l’avant dernier obstacle, et a donc terminé à une frustrante 4e place du concours. Autre tricolore qui a terminé au pied du podium, c’est Alice Finot au 3000 mètres steeple. Elle explose même le record européen dans la discipline (8″58’67)… mais ce ne fût pas suffisant pour accrocher une médaille. Au rayon des bonnes nouvelles, Louise Maraval s’est qualifiée pour la finale du 400 mètres haies. C’est la première française à atteindre ce stade de la compétition après avoir terminé deuxième de sa demi-finale. Néanmoins les satisfactions sont venues du sport collectif. Que ce soit avec les qualifications faciles des handballeuses contre l’Allemagne (26-23) ou encore les basketteurs qui ont réalisé un véritable exploit ! Opposés au Canada, vice champion du monde en titre, les coéquipiers de Victor Wembanyama se sont réveillés et ont réalisé un match exceptionnel, ponctué par un tir proche du milieu de terrain, et qui deviendra sans aucun doute légendaire, d’Evan Fournier. Victoire de 11 points (82-73), les Bleus auront une revanche à prendre en 1/2 finale face à l’Allemagne après une large défaite concédée en phase de poules (71-85).

𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐄𝐕𝐀𝐍 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐍𝐈𝐄𝐑 🫡🇫🇷



Les exploits français et tout #Paris2024, ça se passe sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/WYn8kVQqrL — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 6, 2024

Aujourd’hui, la délégation française pourrait remporter sa 14e médaille d’or avec Sofiane Oumiha en finale dans la catégorie des -63,5kg en boxe. À noter aussi la présence de Djamili-Dini Aboudou Moindze en 1/2 finale des + 92kg. En sport collectif, les émotions devraient aussi être au rendez-vous avec les handballeurs qui affronteront une dangereuse équipe d’Allemagne en 1/4 de finale (13h30). De même que pour les féminines du basket qui joueront aussi face à la Nationalmannschaft pour une place en 1/2 finale (18h00). Enfin nos volleyeurs, qui nous font vivre des émotions de dingue, vont essayer de composter leur ticket pour une deuxième finale olympique de suite. Pour cela, il faudra éliminer les Italiens, pas une mince affaire mais rien n’est impossible pour eux (20h00) !

Bonne journée de sport à vous tous !

Le tableau des médailles :

États Unis : 86 médailles (24 Or ; 31 Argent ; 31 Bronze)

Chine : 59 médailles (22 Or ; 21 Argent ; 16 Bronze)

Australie : 28 médailles (14 Or ; 9 Argent ; 7 Bronze)

France : 48 médailles (13 Or ; 16 Argent ; 19 Bronze)

Grande-Bretagne : 46 médailles (12 Or ; 15 Argent ; 19 Bronze)

