Cette quinzaine historique (27 juillet – 11 août) dans le sport et cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris se poursuit. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Hier, la France a vibré pour les judokas français. En finale contre le Japon, les Français ont offert une très belle remontée à leurs supporters. Menée 2-0, l’équipe de France a vu Teddy Riner remporté son combat pour laisser son équipe en vie. Après une nouvelle victoire, le Japon était à un combat victorieux de s’offrir la médaille d’or. Mais Joan-Benjamin Gaba est passé par là. Le jeune judoka (23 ans), qui disputait ses premiers JO, a créé l’exploit en battant le double champion olympique en titre Hifumi Abe au bout de cinq minutes d’un golden score irrespirable et alors qu’il avait deux pénalités, en réalisant un très bel ippon. Clarisse Agbégnénou, appelé en renfort sur cette finale, a, elle aussi, remporté son combat. À égalité, il y a eu un tirage au sort pour savoir qui allait combattre pour le dernier affrontement. Tout le monde attendait que + 90 kilos s’affichent dans l’écran. Et c’est ce qu’il s’est passé ! On aurait cru un scénario de film. C’est donc Teddy Riner qui s’est présenté et qui au bout de six minutes face à un adversaire coriace, Saito, le judoka du PSG, a réalisé un ippon qui a offert la médaille d’or à la France. Légendaire ! La France qui a encore obtenu plusieurs médailles hier, avec l’argent pour Camille Jedrzejewski au tir au pistolet à 25m, le bronze pour Lisa Barbelin en tir à l’arc alors que Valentin Madouas et Christophe Laporte ont pris l’argent et le bronze sur la course en ligne en cyclisme. Au rayon des déceptions, le relais mixte avec Léon Marchand qui termine à la quatrième place, la cinquième place de Maxime Grousset au 100 mètres papillon, ou la défaite des sabreuses lors de la finale pour la médaille de bronze contre le Japon.

Ce dimanche, la France a de nouvelle chance de médailles et pourrait aussi s’offrir son record all-time, les 43 médailles remportés à Pékin en 2008. Après sa lourde défaite en demi-finale, Félix Le Brun peut s’offrir la médaille de bronze contre le Brésilien Hugo Calderano, qui a éliminé son frère plus tôt dans la compétition (13h30). Juliette Labous, sur la course en ligne de cyclisme, peut aussi réaliser une belle performance, tout comme Samir Aït Saïd, qualifié pour la finale des anneaux en gymnaste. Léon Marchand peu aussi s’offrir une cinquième médaille dans ces Jeux Olympiques de Paris avec le 4x100m 4 nages en équipe. Deux médailles sont déjà assurées, avec Billal Bennama (-51kg) et Sofiane Oumiha (-63,5kg) en boxe. Les deux boxeurs tenteront de se qualifier pour la finale ce dimanche.

Pour les sports collectifs, l’équipe de France de handball doit absolument s’imposer contre la Hongrie (16 heures) pour rejoindre les quarts de finale des JO. Les volleyeuses françaises, qui ont perdu leurs deux premières rencontres, devront absolument s’imposer contre les États-Unis pour rester en vie dans ces JO. En basket, les joueuses françaises voudront poursuivre leur sans-faute contre l’Australie (21 heures).

Bonne journée sportive !

Le tableau des médailles :

Chine : 37 médailles (16 Or ; 12 Argent ; 9 Bronze)

États Unis : 61 médailles (14 Or ; 24 Argent ; 23 Bronze)

France : 41médailles (12 Or ; 14 Argent ;15 Bronze)

Australie : 27 médailles (12 Or ; 8 Argent ; 7 Bronze)

Grande-Bretagne : 33 médailles (10 Or ; 10 Argent ; 13 Bronze)

Corée du Sud : 21 médailles (9 Or ; 7 Argent ; 5 Bronze)

Japon : 22 médailles (8 Or ; 5 Argent ; 9 Bronze)

Fil d’actualité de ce dimanche 4 août :

10h45 : Thomas Chirault échoue de peu en huitièmes de finale du tournoi individuel de tir à l’arc contre le meilleur archer du monde, le Turc Mete Gazoz (6-5).