C’est bientôt la fin de cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Ce jeudi 8 août aura encore été riche en émotions avec de belles nouvelles pour notre délégation française et 3 médailles remportées, dont un sacre olympique, et deux autres d’ores et déjà assurées. Lauriane Nolot a décroché la 2e place… mais un peu amère, elle qui cherchait l’or olympique en kitefoil. Une performance qu’a réussi Benjamin Thomas qui a remporté le titre de l’omnium. La France renoue avec l’or pour la première fois depuis…. 24 ans sur la piste ! Enfin plus tard dans la soirée, sur les coups de 23h, Billal Bennama est devenu vice champion olympique et n’a rien pu faire face à l’Ouzbek, Hasanboy Dusmatov en -51kg en boxe.

La journée d’hier aura aussi été marquante dans les sports collectifs avec la qualification des handballeuses au bout du suspense et après prolongation face à la Suède (31-28). Elles voudront conserver leur titre olympique face à la Norvège ce samedi (15h00). Une performance qu’ont imité les basketteurs tricolores contre toute attente ! Après une phase de poules plus que poussives, les hommes de Vincent Collet ont réussi un nouvel exploit en éliminant les champions du monde en titre, l’Allemagne (83-79). Face à eux en finale, et comme à Tokyo en 2021, les Bleus feront face à une montagne : Les États-Unis de LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant, qui ont dû batailler contre les Serbes et se sont fait peur pour arracher leur qualification (95-91). Rendez-vous aussi samedi à partir de 21h30.

Ce vendredi les chances de médailles sont nombreuses pour la délégation tricolore. Marc Antoine Olivier est actuellement en train de concourir le 10km nage en eau libre et est 10e au moment d’écrire ces mots. Magda Wiet-Hénin voudra ramener la deuxième médaille au Taekwondo, tout comme l’équipe de France masculine de ping pong menée par les frères Lebrun. Elle affrontera le Japon ce matin à 10h. Le duo Borras/Coppono voudra aussi créer la surprise pour aller chercher une breloque en cyclisme sur piste, tout comme Syssy en breakdance. Enfin les filles au basket auront à cœur d’imiter leurs homologues masculins en se qualifiant aussi pour la finale des JO face à la Belgique (21h00). Mais la grande affiche du jour se déroule à 18h00, avec les footballeurs qui pourront être sacrés champion olympique après 40 ans de disette. Les coéquipiers de Désiré Doué et Michael Olisé auront fort à faire contre l ‘Espagne d’un certain Arnau Tenas qui se sentira comme chez lui. En effet puisque les deux équipes joueront cette finale dans un écrin exceptionnel : le magnifique Parc des Princes !

Bonne journée de sport à vous tous !

Le tableau des médailles :

États Unis : 103 médailles (30 Or ; 38 Argent ; 35 Bronze)

Chine : 73 médailles (29 Or ; 25 Argent ; 19 Bronze)

Australie : 45 médailles (18 Or ; 14 Argent ; 13 Bronze)

France : 54 médailles (14 Or ; 19 Argent ; 21 Bronze)

Grande-Bretagne : 51 médailles (13 Or ; 17 Argent ; 21 Bronze)

Fil d’actualité de ce vendredi 9 août :