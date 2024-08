Fil CS / Paris 2024 : Un finish en apothéose ?!

C’est bientôt la fin de cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Tic tac… On a l’habitude d’écrire ces mots pour la fin de mercato, bien plus calme qu’à son habitude, mais aujourd’hui réservons-les pour les Jeux Olympiques. Oui parce que ce samedi marque la fin des épreuves d’athlétisme et de la majorité des sports collectifs. C’est donc une marée de finales que nous allons vivre aujourd’hui avec près de… 39 de prévue ! Mais avant de s’épancher sur ce samedi fou, revenons sur la journée d’hier qui aura été riche en émotions.

3h15, ça aura été la durée de la petite finale par équipe de ping pong qui aura opposée la France au Japon. Les Tricolores, menées par les fratrie Lebrun, ont remporté la première médaille du sport français dans cette catégorie. Autre première, le ping pong français ramène une deuxième breloque de ces JO. Une performance jamais réalisée sachant que les pongistes avaient remporté ce même total dans toute son histoire. Alexis Lebrun âgé de 20 ans et son frère double médaillé, Félix, 17 ans nous donnent rendez-vous pour 2028 avec un avenir qui s’annonce prometteur ! Vers 18h00, le Parc des Princes retrouvaient un match à enjeux avec la finale en football qui opposait les Bleuets menés par Thierry Henry à l’Espagne. Au terme d’un match renversant avec deux buts inscrits dans les 10 dernières minutes par l’EDF, la Roja d’Arnau Tenas s’est imposée en prolongation (3-5) et poursuit son hégémonie en football de sélection après leur succès à l’Euro et celui aussi des U19. À noter que les Bleuets ont ramené leur première médaille olympique dans cette discipline depuis… 40 ans ! Une belle performance ! Un peu plus tard dans la soirée, les filles du basket ont imité leurs homologues masculins et se sont qualifiées pour la finale au détriment de la Belgique au terme d’un match tendu avec un suspense de dingue ! Troisième en 2021, les coéquipières de Marine Johannès feront quoiqu’il arrive mieux à Paris.

Aujourd’hui c’est donc jour de finale et les Français sont attendus au rendez-vous ! Dès 13h, les volleyeurs voudront faire un doublé inédit après leur sacre en 2021. Ils auront fort à faire face à la Pologne. À peine le temps de souffler, les handballeuses rêveront aussi de réaliser le « back to back » contre la Norvège (15h00). Entre temps, Althéa Laurin voudra ramener une deuxième médaille pour le Taekwondo français. La combattante est par ailleurs déjà qualifiée pour les quarts de finale de la discipline. La doublette Thomas et Boudat ambitionne aussi la médaille olympique en cyclisme sur piste. Enfin, Gabriel Tula pourrait créer la surprise sur le 800 mètres. Vous pensiez être tranquille après le match de 18h00 du PSG contre le RB Leipzig ? Certainement pas ! À 21h30, les basketteurs français devront renverser une montagne et pas n’importe laquelle, on parle du Mont Rushmore avec la Team USA de légendes du sport comme Lebron James, Stephen Curry, Anthony Davis ou encore Kevin Durant. Victor Wembanyama, Evan Fournier et Nicolas Batum seront soutenus par un Bercy qui s’annonce chaud bouillant et voudront prendre leur revanche de la dernière finale perdue à Tokyo.

Si vous aviez des rendez-vous de prévus aujourd’hui, annulez-les ! Préparez votre meilleur siège, l’angle parfait pour le ventilateur, et profitez de cette journée qui s’annonce EXCEPTIONNELLE !

Bonne journée de sport à vous tous !

Le tableau des médailles :

États Unis : 111 médailles (33 Or ; 39 Argent ; 39 Bronze)

Chine : 83 médailles (33 Or ; 27 Argent ; 23 Bronze)

Australie : 48 médailles (18 Or ; 16 Argent ; 17 Bronze)

Japon : 37 médailles (16 Or ; 8 Argent ; 13 Bronze)

Grande-Bretagne : 57 médailles (14 Or ; 20 Argent ; 23 Bronze)

France : 56 médailles (14 Or ; 20 Argent ; 22 Bronze)

Fil d’actualité de ce samedi 10 août :