Fil CS / Paris 2024 : Un samedi d’or et d’argent !

C’est bientôt la fin de cette XXXIIIe olympiade qui se déroule à Paris. Pour l’occasion, Canal Supporters vous propose un fil d’actualité complet tout au long de cette compétition avec le programme du jour et un point sur les résultats majeurs en temps réel.

Quelle journée riche en émotions pour cet avant dernier jour de ces Jeux Olympiques exceptionnels pour la délégation française ! Six médailles, dont deux d’or et quatre d’argent, des doublés, des premières, des rencontres épiques, et un zeste de frustration (oui parce qu’on reste tout de même français)… on aura tout vécu ! Dès 13h, les volleyeurs sont devenus double champion olympique au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout face à la Pologne. Même sanction que pour les Italiens en 1/2 finale : 3 sets à 0, net et sans bavure ! Autre rêve de doublé mais destin différent… Les handballeuses menées par Tamara Horacek se sont lourdement inclinées en finale face à la Norvège (21-29) et devront se « contenter » de la médaille d’argent. L’athlétisme français de son côté ne repartira pas bredouille de ces JO grâce à la performance exceptionnelle de Cyrena Samba-Mayela qui remporte la médaille d’argent… mais termine à 1 centième du titre olympique ! C’était beau mais frustrant… Le soir, les grandes premières se sont succédées entre la deuxième place de Dany Dann en breaking, inédit dans cette nouvelle discipline, et surtout Althéa Laurin qui est devenue la première championne olympique tricolore en taekwondo !

Néanmoins, dès 21h30, les regards du monde entier étaient tournés vers Bercy et le choc attendu par tous entre la France et les États-Unis en basket. Une rencontre serrée et tendue, où on aura vu l’équipe de France être à 3 points de la Team USA… mais un certain Stephen Curry aura crucifié les espoirs de Vincent Collet et ses hommes. Victoire américaine 98-87, qui remportent un deuxième titre olympique de suite face à nos Bleus qui n’auront pas démérité.

Aujourd’hui, les basketteuses voudront venger leurs homologues masculins à 15h30 face à cette même Team USA… même si les espoirs sont assez minces, on espère que Marine Johannès et ses coéquipières réaliseront cet exploit ! En outre, ce dimanche marquera surtout la fin de ces JO avec la cérémonie de clôture à partir de 21H00, où Antoine Dupont et Pauline Ferrand-Prévot seront les portes drapeaux tricolores. Un show attendu qui fera la transition vers les prochaines olympiades qui se dérouleront à Los Angeles.

Bonne dernière journée de sport à vous tous !

Le tableau des médailles :

Chine : 90 médailles (39 Or ; 27 Argent ; 24 Bronze)

États Unis : 122 médailles (38 Or ; 42 Argent ; 42 Bronze)

Australie : 50 médailles (18 Or ; 18 Argent ; 14 Bronze)

Japon : 43 médailles (18 Or ; 12 Argent ; 13 Bronze)

France : 62 médailles (16 Or ; 24 Argent ; 22 Bronze)

Grande-Bretagne : 63 médailles (14 Or ; 22 Argent ; 27 Bronze)

Fil d’actualité de ce dimanche 11 août :