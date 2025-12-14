Filipe Luis (Flamengo) admiratif du travail de Luis Enrique au PSG

Ce mercredi, le PSG pourra conclure son année 2025 historique par un nouveau titre. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale.

Le PSG vise un sextuple inédit pour conclure une année 2025 historique. Ce mercredi (18h sur beIN SPORTS 1 et M6), à Doha, le vainqueur de la Ligue des champions affrontera Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Une rencontre qui s’annonce intense face au gagnant de la Copa Libertadores.

« Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie »

Après sa victoire face au Pyramids FC (2-0) en demi-finale, l’entraîneur du club brésilien, Filipe Luis, s’est exprimé sur cette affiche de gala face aux Rouge & Bleu. Et le coach de 40 ans a couvert d’éloges son homologue parisien, Luis Enrique, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Chaque adversaire est différent, mais le PSG est la meilleure équipe du monde. Ils l’ont prouvé en remportant la Ligue des champions. Ils participent à ce tournoi parce qu’ils sont les meilleurs, et nous, avec toute l’humilité du monde, on va essayer de gagner et d’entrer dans l’histoire. Luis Enrique a créé une équipe formidable, c’est SON équipe et les joueurs adhèrent à cette philosophie. Gagner des titres avec différents clubs, c’est extrêmement dur et je l’admire énormément. Sur le terrain, on a eu des différends, j’ai même été expulsé contre son Barça, contre Messi, mais aujourd’hui, je vois tout ce qu’il a accompli. Et quand je vois ça, je l’admire encore plus qu’avant », a déclaré l’ex-international brésilien avant de poursuivre. « Tout le monde veut gagner la finale, et dès demain, je commencerai à étudier Paris, à regarder beaucoup de matchs. Je suis certain que beaucoup d’équipes ont réussi à neutraliser le PSG, mais je suis aussi certain qu’on va devoir apprendre à souffrir. C’est une équipe avec une grande qualité technique et on va courir après le ballon. L’équipe de Luis Enrique est impressionnante. J’espère lui serrer la main avant le match. On affronte le vainqueur de la Ligue des Champions, avec le meilleur entraîneur et la meilleure équipe du monde. Notre seule chance de vaincre cet adversaire, c’est de sortir de match parfait. »