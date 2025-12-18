Filipe Luis (Flamengo) félicite le PSG et Matvey Safonov

Après la défaite de son équipe face au PSG en finale de la Coupe intercontinentale, l’entraîneur de Flamengo, Filipe Luis, a tenu à saluer le club parisien et son gardien Matvey Safonov.

Le PSG entre dans l’histoire du football. En remportant sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo ce mercredi (1-1, 2-1 t.a.b), le club parisien a réalisé un sextuplé historique, égalant les performances du FC Barcelone (2009) et du Bayern Munich (2020).

« Je tiens à féliciter le PSG pour son parcours et pour son entraîneur »

Et malgré la défaite de son équipe, le coach Filipe Luis a tenu à féliciter la performance de Matvey Safonov, héroïque durant la séance des tirs au but : « Les gardiens, les analystes et les entraîneurs étudient et se transmettent les informations. Le gardien du PSG a sans doute très bien étudié. Le temps d’arrêt sur le penalty de Pedro, son placement au centre pour celui de Léo… on dirait qu’il a observé notre entraînement d’hier. Vraiment admirable. Félicitations à Paris, qui n’a pas remporté le championnat uniquement aux tirs au but. Ils ont réalisé une saison fantastique et l’ont mérité. Je préfère féliciter Paris et son gardien qui a arrêté tous ces tirs au but et a permis à son équipe de devenir championne », a déclaré Filipe Luis après le match, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le coach brésilien est aussi revenu plus en détails sur la performance de son équipe pendant la rencontre, tout en saluant le match des Parisiens et du coach Luis Enrique. « C’était un véritable exploit d’atteindre les tirs au but face à cette équipe, qui a imposé son rythme dès le début du match et nous a posé des difficultés. Eux aussi ont essayé de jouer constamment. Ils ne se sont pas dérobés. Ensuite, leurs variations tactiques nous ont compliqué la tâche. Nous n’avons pas réussi à les percer. Alex Sandro, Varela, Plata et les milieux de terrain ont réalisé une performance impeccable, ces derniers étant déjà à bout de souffle à la 60e minute. Peu importe l’intensité de notre pressing, ils nous repoussent dans leur propre surface. Je n’ai aucun problème à admettre qu’ils sont très bons. Au contraire, je les admire quand je les vois jouer de mes propres yeux (…) Une équipe qui joue de façon fantastique, avec le meilleur entraîneur et Ballon d’Or. Je tiens à les féliciter pour leur parcours et pour leur entraîneur. Nous avons réussi à emmener le match aux tirs au but ; nous étions tout près. Un jour, une équipe sud-américaine l’emportera. Mais le niveau des Européens… Et les entraîneurs de l’élite sont incroyables. »