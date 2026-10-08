Filipe Luis : « Le PSG est la meilleure équipe dans le monde »

Filipe Luis, entraîneur de l’AS Monaco, s’est montré très élogieux envers le PSG, meilleur club du monde depuis deux ans pour le coach brésilien.

Arrivé cet été sur le banc de l’AS Monaco, Filipe Luis réussit de très bons débuts avec quatre victoires, dont une contre le PSG, et un nul en cinq matches de Ligue 1. Les Monégasques sont leaders du championnat avec cinq points d’avance sur le club de la capitale. Invité de l‘After Foot sur RMC, Filipe Luis n’a pas voulu parler de titre de champion de France avant de se montrer dithyrambique envers le PSG.

« On ne peut pas se comparer avec Paris«

« Ce club a été champion et il n’y a pas si longtemps. Monaco est huit fois champion de France, a joué une finale et une demi-finale de Ligue des champions, ce n’est pas rédhibitoire. On ne peut pas se comparer avec Paris. Paris a gagné les deux dernières Ligues des champions. Ce n’est pas juste la meilleure équipe en France ces deux dernières saisons, mais la meilleure équipe dans le monde. On connaît la réalité, ce sera une très longue saison. Beaucoup de choses peuvent arriver. On prend match après match. À la fin, on verra le vrai niveau de notre équipe et on espère être en haut du classement. On continuera de travailler pour gagner des matchs. L’objectif de Monaco est de se qualifier pour la Ligue des champions. »