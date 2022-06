Fin de contrat 2023 – Idrissa Gueye, stop ou encore ?

Le PSG s’apprête à vivre de grands changements lors de ce mercato estival. Alors que Leonardo a quitté ses fonctions de directeur sportif et que Luis Campos a été intronisé dans l’organigramme du club, le board parisien cherche désormais à trouver un nouvel entraîneur pour la saison à venir. Mais, les champions de France en titre devront également renouveler leur effectif en commençant par le dégraisser. Et avec les possibles arrivées de Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC), quelques joueurs du milieu de terrain verront leur temps de jeu se réduire de manière considérable. Ainsi, à l’approche de la Coupe du monde 2022, certains joueurs pourraient être tentés par une nouvelle aventure, à l’image d’Idrissa Gueye. À un an de la fin de son contrat, l’international sénégalais est à un tournant de sa carrière.

Un joueur au rendement trop irrégulier

Arrivé au PSG lors du mercato 2019 contre un montant de 30M€, Idrissa Gueye avait acquis une certaine expérience en Premier League à Aston Villa (2015-2016) et Everton (2016-2019). Loué pour son rendement au milieu de terrain et ses qualités dans la récupération de balle, le joueur de 32 ans arrivait avec une certaine attente dans la capitale. Après quelques mois satisfaisants, avec notamment sa performance XXL lors d’un match de phase de groupes de Ligue des champions contre le Real Madrid (3-0), le natif de Dakar a nettement baissé en régime. Depuis janvier 2020 et avec la pandémie de Covid-19, l’ancien Lillois n’a jamais réussi à rééditer les performances de ses premiers mois. Entre blessures, méforme physique et mauvaises performances, Idrissa Gueye a trop souvent déçu avec le maillot parisien depuis trois saisons. Très peu blessé depuis le début de sa carrière avant son arrivée à Paris, le milieu de terrain a souvent vu ses saisons au PSG être gâchées par des pépins physiques. À cela s’ajoutent des performances décevantes dans les matches à enjeu.

Une saison 2021-2022 en deux temps

Concernant sa saison 2021-2022, Idrissa Gueye s’est montré performant en début d’exercice en marquant notamment quelques buts face à Manchester City (2-0), le Stade Brestois (4-2), le Clermont Foot (4-0) et le Montpellier Hérault (2-0). Mais au fil de la saison, l’international sénégalais a perdu de son influence et s’est montré décisif à une seule reprise depuis novembre (1 passe décisive lors de la victoire 5-1 contre Lorient). De plus, après avoir participé – et remporté – la Coupe d’Afrique des des Nations avec le Sénégal en janvier, l’ancien du LOSC a trop souvent livré des prestations insipides avec les Rouge & Bleu. Pourtant, il a été le troisième milieu le plus utilisé (2.043 minutes) par Mauricio Pochettino lors de cet exercice, derrière Danilo Pereira (2.623 minutes) et Marco Verratti (2.621 minutes). En Ligue 1, Idrissa Gueye a seulement remporté 50,5% de ses duels, soit moins que les autres milieux de terrain les plus utilisés par le coach argentin : Marco Verratti (60,2%), Danilo Pereira (59,9%) et Georginio Wijnaldum (51%). Parmi les cadres du milieu de terrain, seul Ander Herrera fait moins bien que lui dans ce domaine (45,7% de duels remportés).

Selon vous, le PSG doit-il vendre Idrissa Gueye à un an de la fin de son contrat ? Autres possibilités pour les Rouge & Bleu : conserver le milieu de terrain de 32 ans jusqu’à la fin de son bail ou le prolonger. Partagez votre avis dans les commentaires.

Bilan d’Idrissa Gueye au PSG*

Ligue 1 : 74 matches disputés : 6 buts et 4 passes décisives / 9 cartons jaunes

: 74 matches disputés : 6 buts et 4 passes décisives / 9 cartons jaunes Ligue des champions : 24 matches disputés : 1 but et 1 passe décisive / 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges

: 24 matches disputés : 1 but et 1 passe décisive / 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges Coupe de France : 11 matches disputés : 1 passe décisive / 1 carton jaune

: 11 matches disputés : 1 passe décisive / 1 carton jaune Coupe de la Ligue : 2 matches disputés

Saison 2019-2020 : 34 matches disputés (2.645 minutes) – 1 but et 3 passes décisives

: 34 matches disputés (2.645 minutes) – 1 but et 3 passes décisives Saison 2020-2021 : 44 matches disputés (2.433 minutes) – 2 buts et 2 passes décisives

: 44 matches disputés (2.433 minutes) – 2 buts et 2 passes décisives Saison 2021-2022 : 33 matches disputés (2.043 minutes) – 4 buts et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt