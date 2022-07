Fin de contrat 2023 – Lionel Messi, stop ou encore ?

Débarqué au PSG en grandes pompes à l’été 2021, Lionel Messi quittait son club de toujours, le FC Barcelone, pour tenter une toute nouvelle aventure au sein de la capitale française. Pour sa part, le club de la capitale frappait un coup monumental sur le marché des transferts en s’attachant les services de l’idole ultime. Si d’un point de vue marketing, la démarche a été plus que probante, on est toutefois en droit aujourd’hui de s’interroger sur l’aspect purement sportif de la chose. Car oui, après une année, on ne peut pas vraiment dire que la Pulga a brillé en Rouge et Bleu, loin s’en faut. De là à imaginer un départ dès cette fenêtre des transferts ?

Lionel Messi, un joueur qui n’a pas su trouver sa place ?

C’est peu dire que les premiers pas de Lionel Messi hors de la Catalogne ont été scrutés de très près. C’est simple, lors de son tout premier match avec le PSG, le 29 août sur la pelouse du Stade de Reims, toutes les caméras du monde entier se sont braquées sur Auguste Delaune. Une entrée en jeu, à la 66e minutes, des plus sobres pour lancer l’idylle de l’Argentin à Paris. Oui mais voilà, cette dite idylle n’en a pas vraiment été une. Match après match, on a ainsi senti le gaucher loin de son niveau, lui qui sortait pourtant d’un exercice 2020-2021 tout bonnement ahurissant avec le FC Barcelone.

Si beaucoup ont tenté de se rassurer en exposant le besoin pour Lionel Messi de s’adapter à sa nouvelle vie, sa nouvelle place au sein d’une toute nouvelle équipe et d’un tout nouveau championnat, force est de constater que sa saison entière a été balbutiante. Cela reste Lionel Messi, donc des éclairs de génie, il en a connu quelques-uns. En phase de poule de la Ligue des Champions par exemple, il s’est montré influant et décisif. Avec 5 réalisations en six rencontres, on garde notamment en tête son but magistral face à Manchester City, son tout premier avec le PSG, il a su répondre (partiellement) aux attentes. Mais en Ligue 1, l’ancien Blaugrana n’a jamais réussi à trouver la bonne carburation.

Ce constat est volontairement négatif car on parle d’un joueur hors du commun. Un joueur qui devait prendre un certain leadership. Néanmoins, on l’a trop souvent vu perdu sur le rectangle vert. Malgré ce, cet état de fait se voit nuancer par des statistiques loin d’être désavantageuses. Alors, en termes de buts inscrits dans l’élite hexagonale, cela est certes bien trop insuffisant avec 6 buts en 26 matches. En revanche, avec 14 assists, il se place comme le deuxième meilleur passeur du championnat, à trois unités de Kylian Mbappé. Dans l’avant-dernier geste également, la Pulga s’est distinguée avec, en moyenne, 2,34 « avant-dernières passes » toutes les 90 minutes. Il est le meilleur dans ce domaine. Balle aux pieds, Lionel Messi s’est montré, par ailleurs, efficace avec une moyenne de 61% de dribbles réussis pour au moins 100 tentatives. Là encore, il truste la première place. Enfin, et cela met bien en exergue son manque criant de réussite, Lionel Messi a touché 11 fois les montants en Ligue 1 en 2021-2022. Un chiffre qui lui permet de récupérer la récompense non-honorifique du joueur le plus malchanceux du championnat. En effet, personne n’a fait mieux, ou pire, au cours des années précédentes en Ligue 1…

L’avis de la Rédaction CS :

Si quelques rumeurs commencent à affluer au sein des médias ibères sur une hypothétique volonté du board parisien de se séparer de son numéro 30, chez Canal Supporters nous ne sommes pas vraiment de cet avis. En effet, si on a pu critiquer le manque d’entrain affiché par Lionel Messi, on ne peut nier que cette saison a été un bouleversement plus que notable pour lui. L’envie de voir celle-ci comme une simple transition devient, dès lors, très tentant. Une transition vers ce qui sera, sans nul doute, son tout dernier exercice au sein du vieux continent. Car oui, à désormais 35 ans, il y a fort à parier qu’il s’offrira une dernière pige en MLS puis qu’il ralliera son pays natal, l’Argentine, avant de conclure une carrière extraordinaire. Il ne peut plier bagages sur un tel échec, et lui-même doit en avoir conscience. Lionel Messi reste un champion et, ne serait-ce que pour son égo personnel, doit offrir au PSG le meilleur de ce qu’il peut encore apporter à la planète football. Alors certes, ce n’est plus la Pulga qu’on a connu, mais, bien utilisé, ce qui n’a pas toujours été le cas sous l’égide de Mauricio Pochettino, il peut devenir un rouage prépondérant du PSG version 2022-2023. Christophe Galtier souhaite, selon les derniers échos, s’appuyer très largement sur lui. Ce sera donc à son appréciation de trouver la bonne formule avec son élément et comment articuler le reste de l’équipe. Une mission qui s’annonce des plus ardues, mais le jeu peut en valoir la chandelle.

L’avis des CSiens

Bilan de Leo Messi au PSG*

Ligue 1 : 26 matches disputés : 6 buts et 15 passes décisives

: 26 matches disputés : 6 buts et 15 passes décisives Ligue des champions : 7 matches disputés : 5 buts I 1 carton jaune

: 7 matches disputés : 5 buts I 1 carton jaune Coupe de France : 1 match disputé

*Source : Transfermarkt

